L'Officina della Musica di Como alla conquista dell'America con Buscadero Live

La stagione 2020 dell’Officina della Musica parte col botto col concerto dei Gang, la rock band marchigiana capitanata dai mitici fratelli Marino e Sandro Severini che ha fatto la storia del folk-­‐rock in Italia. La serata dei Gang, in programma sabato 11 gennaio, inaugurerà una nuova rassegna che prende il titolo proprio da un loro disco, Storie d’Italia.

Un viaggio tra le città dei cantautori attraverso canzoni e cucina. Dopo la serata marchigiana, infatti toccherà all’inedita coppia Bobo Rondelli e Igor Protti (sabato 25 gennaio) rendere omaggio alla città di Livorno. Una serata che si preannuncia tra le più attese e che conquisterà i fortunati spettatori con il caciucco, le canzoni, la comicità di Bobo Rondelli e le storie epiche di Protti, calciatore entrato nella leggenda e soprattutto nei cuori di tutti i livornesi. Le Storie d’Italia proseguiranno tra Genova, Modena, Milano e con tappe al Sud ancora da costruire, e tra i nomi già confermati c’è anche quello di Francesco Baccini che si esibirà in un concerto esclusivo pianoforte e voce venerdì 28 febbraio. Tutto questo è possibile grazie anche alla presenza di un pianoforte vero, a mezzacoda, nel locale, e all’inizio della collaborazione col cantautore e promoter Andrea Parodi, già direttore artistico di importanti festival di successo come il Buscadero Day, il Townes Van Zandt International Festival e Storie di Cortile, che chissà non arrivi finalmente a Como la prossima estate anche grazie a questo nuovo percorso.

“Lavorare su un cartellone di eventi così importanti a Como - racconta Parodi - è una sfida molto stimolante. Non è la mia prima volta in questa città, anni fa avevo curato una rassegna in questa stessa via, all’Ultimo Caffè. Ho ricordi molto belli di quel periodo. L’Officina della Musica è un locale importante, con un bel palco, un meraviglioso pianoforte e l’acustica è ottima. In autunno abbiamo fatto due esperimenti prima di lanciarci in questa grande avventura. Il concerto di Eric Andersen con Scarlet Rivera è stato un grande successo e anche i musicisti erano felicissimi. Credo che il pubblico per la musica di qualità esista già, dobbiamo solo compattarlo, dargli un’identità, fidelizzarlo, rafforzare la scena. E questa è una sfida che va oltre la musica, per questo mi affascina ulteriormente. Sono orgoglioso di portare la mia esperienza e il mio entusiasmo in un locale che ogni mese ospita l’associazione di Welcome Refugees. La musica può aiutare a muovere le coscienze e i primi tre concerti del 2020 non sono casuali. Si parte coi Gang, che sono il più coerente gruppo di protesta di sempre in Italia e canteranno in anteprima una canzone che si chiama Natale a Como, un grido di lotta contro le discriminazioni, che racconta della chiusura dei dormitori in città e del divieto di elemosinare nel periodo natalizio per motivi di decoro. Anche la serata livornese si collega a questo tema. Igor Protti mi ha detto: Sei sicuro di volerla fare proprio a Como? Mi odiano lì. E non è solo una rivalità calcistica, c’è molto altro dietro, con la benzina gettata sul fuoco poi da Paolo Virzì nel film il Capitale Umano in cui si denunciava la chiusura del Cinema Astra come paradigma dell’impoverimento delle coscienze delle persone. Tutto questo ha un senso ben preciso, vogliamo rispondere con la cultura e la sensibilizzazione a quello che ci sta succedendo intorno. Infine il terzo concerto di gennaio, che ospiterà un vero homeless di Nashville, diventato una star in Svezia. La meravigliosa favola di Cindarella Man".

Doug Seegers, Cindarella Man, si esibirà lunedì 27 gennaio in versione full band e inaugurerà un’altra rassegna, quella appunto dei lunedì internazionali in collaborazione con la storica rivista Buscadero e con l’etichetta discografica Appaloosa specializzata in folk e rock americano che ad ogni concerto metterà in palio una lotteria di cd per il pubblico. Quando Doug Seegers è stato scoperto per caso dalla TV svedese, viveva sotto un ponte di Nashville. La sua canzone Going Down to The River è balzata in vetta a tutte le classifiche e ha altre 5 milioni di visualizzazioni su Youtube. La data di Como è l’ultima del tour italiano di Seegers che si aprirà a Roma in diretta da Radio Rai con Luca Barbarossa".

“L’appuntamento con Doug Seegers è sicuramente tra i più prestigiosi dell’anno – commenta Cecilia Casella, titolare de L’Officina della Musica – Avevo seguito la sua storia sui quotidiani nazionali e avevo visto anche un servizio su Sky. Sarà un concerto molto emozionante. È straordinario ospitare personaggi di questo calibro, penso anche a Scarlet Rivera, violinista leggendaria di Bob Dylan, ma credo che Como si meriti questo. Cercheremo di trovare sinergie con gli hotel più importanti per intercettare anche i turisti, questa rassegna internazionale ci offre una grande opportunità in questo senso”.

Ai lunedì internazionali dell’Officina della Musica farà capolinea anche Bocephus King (10 febbraio) che presenterà il suo nuovo disco The Infinite & The Autogrill accompagnato da tutta la band e dal grande polistrumentista Mario Arcari (Ivano Fossati, Fabrizio De Andrè).

Lunedì 17 febbraio sarà il turno invece di Jono Manson, musicista e produttore che arriva da Santa Fe, cugino dei fratelli Coen (Il Grande Lebowsly, Non è un Paese per Vecchi). Anche Jono arriverà con un disco nuovo, bellissimo, Silver Moon, in cui suonano personaggi del calibro di Warren Haynes, Joan Osborne, Terry Allen e Jason Crosby, fisarmonicista e violinista dei Grateful Dead che troveremo con lui sul palco di Como.

Il cartellone dei lunedì internazionali è molto ricco e si aggiungeranno altri appuntamenti, ma da segnare subito in agenda sono il 9 marzo con Thom Chacon e il 20 aprile con James Maddock che sarà accompagnato da Brian Mitchell, Alex Valle, chitarrista di Francesco De Gregori e dalla star Davide Immerglück, membro fondatore dei Counting Crows.

Queste sono le novità portate dalla collaborazione con Andrea Parodi che vanno a completare un cartellone già di altissimo livello del quale segnaliamo il doppio concerto dei Sulutumana il 20 e il 21 di gennaio, l’omaggio a Gaber di Federico Sirianni (1 febbraio) oltre alle rassegne già consolidate, come la Young Jazz Room, che va in scena un giovedì al mese e lo straordinario percorso su Fabrizio De Andrè a cura del giornalista e critico musicale Alessio Brunialti. Tutto Faber, disco per disco, uno alla volta, ogni primo mercoledì del mese, dalle Nuvole barocche degli esordi alla Smisurata preghiera dell’ultimo album. Siamo arrivati alla take 6, Storie di un impiegato, in programma mercoledì 15 gennaio. Sempre Alessio Brunialti un mercoledì al mese cura la rassegna Serata d’onore, dove i cantautori si raccontano, non soltanto attraverso la musica. Il prossimo appuntamento è il 22 gennaio con Garbo.

“Trovo sia molto importante lavorare non solo sui contenuti ma anche sulle idee e sulle rassegne – aggiunge Andrea Parodi – Questo aiuta a rafforzare l’identità del pubblico, a farlo affezionare a un percorso e non al solo concerto o artista. Ho conosciuto cantautori meravigliosi in giro per l’Italia e voglio che trovino un pubblico speciale quando verranno qui a suonare. Questa cosa va costruita e l’Officina della Musica è un locale versatile e aperto a queste idee, capace di accogliere la grande musica interazionale ma anche quella dei cantautori, il jazz e poi questo c’è questo valore aggiunto della cucina che mi entusiasma”.

“È vero, creare un legame d’affetto col pubblico è fondamentale – conclude Cecilia Casella – Per questo cercheremo di promuovere anche la possibilità di fare la tessera dell’Officina, non solo per avere sconti sui biglietti d’ingresso, ma per sentirsi parte di un progetto condiviso”.

Il programma

Storie d'Italia

Viaggio nella canzone d'autore e nella cucina italiana

sabato 11 gennaio THE GANG

sabato 25 gennaio BELLA LIVORNO con BOBO RONDELLI e IGOR PROTTI domenica 23 febbraio GENOVA PER NOI con MAX MANFREDI e NICOLA ROLLANDO venerdì 28 febbraio LE DONNE DI MODENA con FRANCESCO BACCINI

Buscadero Live

I lunedì internazionali in collaborazione con BUSCADERO e APPALOOSA RECORDS

Lunedì 27 gennaio DOUG SEEGERS BAND Lunedì 10 febbraio BOCEPHUS KING BAND

Lunedì 17 febbraio JONO MANSON + JASON CROSBY Lunedì 2 marzo CHRIS BUHALIS

Lunedì 9 marzo THOM CHACON

Lunedì 20 aprile JAMES MADDOCK + DAVID IMMERGLUCK (COUNTING CROWS) + BRIAN MITCHELL + ALEX VALLE (FRANCESCO DE GREGORI)

Lunedì 25 maggio LEVI PARHAM