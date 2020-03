"Musica a metà": L'Officina si fa in due per D'Auria

Musicista eccellente e grande amico de L'Officina, non poteva mancare Francesco D'Auria nel condividere il nostro sforzo finalizzato a tener acceso un segnale di continuità artistica e creativa, in un periodo di difficoltà ed emergenza che sta mettendo a dura prova il tessuto culturale e sociale del nostro paese, della nostra città.

Per l'occasione, verrà proposto in quartetto un repertorio jazzistico tra brani originali e composizioni della prima metà del '900.

Francesco D'Auria, Batteria

Bruno Lavizzari, Pianoforte

Roberto Quadroni, Sax alto e soprano

Mario Preda, Contrabbasso

Supporto tecnico audio video: Salvioni Brothers

L'evento si svolgerà in due set di circa 45', uno dalle ore 21 e uno dalle ore 22.

Attenendosi alle indicazioni di sicurezza comunicate e condividendo il comune impegno nell'arginare la diffusione del Covid19, l'ingresso sarà consentito SOLO ai soci e, non superando la metà dei posti disponibili, in numero non superiore alle 40 persone per ognuno dei due set proposti.

Non è prevista una quota di ingresso ma solo una consumazione obbligatoria seduti al tavolo di 10€

E' suggerita la prenotazione.

E' possibile effettuare donazioni via PayPal tramite il numero di telefono 349 280 3945, connettetevi!