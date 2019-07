Negrita vicini al sold out per il concerto a Como

In collaborazione con MyNina Spettacoli, all’interno della dodicesima edizione del Festival Como Città della Musica, giovedì 11 luglio alle ore 21.30, l’Arena del Teatro Sociale di Como vedrà protagonisti i Negrita in 25th Anniversary Tour.

Ultimi biglietti disponibili per questa data comasca, per quello che si annuncia un nuovo sold out della band italiana.

Dopo la prima trionfale tranche primaverile, che li ha visti protagonisti in alcuni dei teatri più prestigiosi del nostro Paese, i Negrita ripartono con le celebrazioni del loro venticinquesimo anniversario con La Teatrale Plus, naturale evoluzione della precedente La Teatrale.

Nella cornice di alcuni dei teatri all'aperto più suggestivi della penisola, questa volta la band alternerà brani acustici ed elettrici, in un mix in grado di descriverne al meglio entrambe le anime.

"Siete pronti a celebrare ancora un po' insieme a noi il nostro anniversario? Al chiuso siamo stati benissimo - racconta Pau - ma ora abbiamo voglia di vedere il cielo e farvi sentire qualche brano che non suoniamo da un po'. La fiesta continua!".

Un anniversario del genere, tuttavia, merita qualcosa di più, quindi la band aretina ha deciso di fare le cose in grande, accompagnando i propri fan per tutto il corso del 2019 e mutando il proprio show col passare delle stagioni.

"Non sappiamo bene perché - afferma ancora Pau - ma più diventiamo grandi e meno abbiamo voglia di stare a casa. Vogliamo festeggiare tutto l'anno insieme a voi, quindi mettete in valigia abiti adatti a tutte le stagioni. Per l'autunno vogliamo tenervi ancora un po' sulle spine, ma fidatevi: sarà un party senza fine!"

Lo show comprenderà tutti i grandi classici dei Negrita, con l'aggiunta di brani che difficilmente, o mai, i nostri hanno eseguito dal vivo in passato, per una scaletta che cambierà per tutto il corso dell'anno.