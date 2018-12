Nate Brown & Wilderness, Gospel al Teatro Sociale di Como

Direttamente da Washington D.C., diretto da Nate Brown, torna per l’ottavo anno di seguito il gruppo gospel “Nate Brown & One Voice”, 5 cantanti selezionati dalla corale di 25 elementi Nate Brown & Wilderness, uno dei cori gospel più̀ apprezzati e seguiti in America, oltre che vincitori di molti premi. Si sono classificati al primo posto alla Pathmark gospel choir Competition nel 2008, primo posto sempre nel 2008 alla Kings Dominion Gospel Competition, primo posto nel 2010 e nel 2013 al Verizon How Sweet The Sound, Gospel Music Competition e primo posto al Kellogg's Gospel. Nel 2008 il gruppo viene scelto da C-Jam Music Usa per intraprendere una tournée in Europa che continua a ripetersi ancora oggi ogni anno. Si esibiscono in Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Parigi, Londra. Nel 2009 esce il CD Live registrato nel teatro di Fano con la corale di 12 elementi. Dal 2010 la formazione in tour viene ridotta ed il direttore Nate Brown crea arrangiamenti sempre più raffinati che riproducono il grande coro.

Nate Brown

Ha frequentato il Duke Ellington College of Music di Washington, e ha contribuito al successo della Duke Ellington Jazz Band, con la quale si è esibito in Inghilterra, Francia, Belgio e Canada. Nate ha frequentato il Berklee College of Music, si è esibito in festival prestigiosi come il Festival Jazz di Marciac in Francia, ha vinto premi e riconoscimenti e si è diplomato come primo sassofono nel 1998. Inoltre ha avuto l’onore di esibirsi con musicisti di livello internazionale come Wynton Marsalis (Award winner), Roy Hargroove, Tony Terry, Tyron Powell, Ketter Betts e altri. É fondatore del gruppo gospel “Nate Brown & Wilderness”, con cui registra nel 2003 il primo cd “Tell the World”, grazie al quale il gruppo ottiene ottime recensioni su riviste e siti specializzati, riconoscimenti e l’opportunità di aprire importanti concerti, come quello dei Seven Sons of Soul. Nate si è occupato del Music Ministry nella chiesa Battista per cinque anni, periodo in cui ha dimostrato di essere anche un ottimo insegnate, portando il gruppo gospel di bambini alla vittoria del primo premio (10.000 $ ) della Kellogg’s Gospel Competition. Attualmente Nate è direttore musicale alla First Baptist Missionary Church e fondatore del Gentle Giant Music Ministries.

Nel 2012 registra il Cd live a Rovigo “Open Haevens” con l’Orchestra Regionale Filarmonica.