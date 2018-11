Per Natale il Lac di Lugano si regala Giovanni Allevi e il suo Equilibrium

Al Lugano arriva Giovanni Allevi. Il compositore italiano più amato nel mondo, è pronto a calcare il palco del LAC il 20 dicembre per festeggiare l’incanto del Natale con l’Orchestra Sinfonica Italiana: prime esecuzioni, sorprendenti ospiti e brani natalizi. Equilibrium è il titolo dell’ultima opera musicale di Allevi, un progetto con orchestra sinfonica che è stato eseguito in anteprima mondiale negli Stati Uniti, e che ora è in tournée in Italia dopo aver già toccato Cina e Giappone. Il concerto, oltre alla presenza di talentuosi ospiti ed al regalo di inaspettate e sorprendenti prime esecuzioni, prevede anche un’originale rilettura per pianoforte e orchestra delle più amate melodie natalizie di sempre. Un Equilibrium – Christmas Tour inedito, che sa scaldare il cuore di grandi e piccini.

L’Orchestra Sinfonica Italiana nasce dalla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori professori d’orchestra italiani provenienti da importanti teatri nazionali. L’Orchestra Sinfonica Italiana dimostra una straordinaria versatilità e conoscenza dei linguaggi sia del repertorio classico che di quello contemporaneo, e sotto la guida del M° G. Allevi, dal 2009 ad oggi, ha realizzato numerose tournée, portando in scena composizioni originali in prima esecuzione mondiale.

Discusso dai baroni della classica amato dai più giovani, per le nuove generazioni Allevi è un autentico guru del rinnovamento della musica colta. Due diplomi con il massimo dei voti in Pianoforte al Conservatorio di Perugia e in Composizione al Conservatorio di Milano; una Laurea con Lode in Filosofia, con la tesi “Il vuoto nella Fisica Contemporanea”. Eterno "ragazzino" del pianoforte, Giovanni Allevi va incontro al suo pubblico nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino, con il suo stile sbarazzino. Compositore, direttore d’orchestra e pianista, ha stregato con le sue note milioni di giovani che, affascinati dal suo esempio, si avvicinano alla musica colta e all’arte creativa della composizione. Superato il milione di dischi venduti delle sue composizioni originali, l’ultima opera musicale è Equilibrium, un progetto con orchestra sinfonica che è stato eseguito in anteprima mondiale negli Usa, e che ora è in tournée in Italia dopo aver già toccato Cina e Giappone.