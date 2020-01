That's me a Como: cantautorato sperimentale con Dell'Era al timone

La rassegna organizzata da Music For Green Events e dedicata alla canzone d’autore, giunta ormai alla quarta edizione, allarga gli orizzonti a stili di cantautorato più sperimentale e affida la direzione artistica a Roberto Dell'Era, storico bassista degli Afterhours e frontman dei The Winstons. Grazie a lui la scelta degli Artisti supererà i confini territoriali, aprendo a Progetti nazionali e non solo.

Ad ospitare la kermesse sarà il Krudo Como di Piazza Volta, che in questi anni si è dimostrato uno dei locali tra i più ricettivi, per quanto riguarda la musica dal vivo, del nostro territorio. Il format originale, ridisegnato da Dell’Era, prevedrà sempre la sua presenza: insieme agli artisti da lui proposti, infatti, lo vedremo sul palco a duettare e ad impreziosire le performance degli amici e musicisti coinvolti.

Di seguito le date dei primi cinque appuntamenti di That’s Me 2.0

Mercoledì 29 gennaio ore 21:30 (ingresso libero)

Roberto Dell’Era

Il ruolo di bassista negli Afterhours, una brillante carriera solista, il progetto Winstons: quella di Roberto Dell'Era è una delle migliori vie per essere cantautori oggi.

Guardare al passato, raccogliere l'eredità di sixties-pop e psych-rock, miscelare il tutto in un formato-canzone intrigante e moderno.

Con gusto sopraffino e approccio personale.

Mercoledì 12 febbraio ore 21:30 (ingresso libero)

Chris Costa

Cantante e compositore, polistrumentista, arrangiatore, produttore e raffinato animale da palcoscenico, Chris Costa intraprende un viaggio musicale da solista accompagnato dalla sua chitarra acustica, il suo looper e dai suoi effetti cosmici.

La sua attitudine caleidoscopica si riflette nei suoi progetti originali (Mood Filter, Capsicum Tree, Dirty Soul) così come nelle produzioni e collaborazioni con altri artisti.

Mercoledì 26 febbraio ore 21:30 (ingresso libero)

Beppe Scardino

Beppe Scardino, musicista trasversale, conosciuto soprattutto come sassofonista in ambito jazz, pop, rock, sperimentale.

Nei panni di un animale notturno, un candido predatore, per una performance musicale elettroacustica per sax baritono, clarinetto basso, flauto, metronomi, sintetizzatori, campionamenti ed elettronica varia.

Gli elementi di ispirazione principali sono tre: il ricordo, il tempo ed i videogiochi.

Mercoledì 11 marzo ore 21:30 (ingresso libero)

Milo Scaglioni

Milo Scaglioni è stato definito un menestrello psichedelico: arriva dalla campagna e ha navigato diversi mari che l’hanno portato a pubblicare nel 2016 un album intitolato “A Simple Present”, che regala fotografie intime, quadri dipinti con tinte autunnali ed emozioni semplici, una passeggiata in un bosco adornato di foglie ormai ingiallite camminando scalzi sopra un tappeto di velluto.

Paragonato a Cat Stevens da un certo Badly Drawn Boy, amante di Elliott Smith e Nick Drake, cresciuto al suono di psichedelia e folk britannico, un fiore sbocciato sul retro di Abbey Road.

Mercoledì 25 marzo ore 21:30 (ingresso libero)

Valeria Sturba

Polistrumentista, cantante e compositrice. Suona violino, theremin, elettronica, looper, effetti, giocattoli. I suoi orizzonti musicali spaziano dalla musica d'autore al rock al tango, dall'improvvisazione all'elettronica, conservando una forte propensione per il minimalismo.

Ha preso parte a incisioni discografiche, rimusicazioni di film muti, registrazioni di colonne sonore, reading.