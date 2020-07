La grande musica jazz torna protagonista con due appuntamenti al Festival Como Città della Musica

Il Festival Como Città della Musica, nella sua estrema versatilità, connaturata fin dalle origini, e nella vocazione a proporre un programma che contempli generi musicali diversi, non poteva non annoverare anche in questa edizione speciale Note in Villa, due appuntamenti dedicati al grande jazz, con due ensemble italiani, apprezzati in tutta Europa per la forte identità, una cifra stilistica ben definita, e tra loro diversa.

Il primo appuntamento è programmato nel parco di Villa del Grumello, giovedì 2 luglio 2020, in doppia replica, alle ore 21.00 e 22.30, con We kids trio (Stefano Bagnoli, batteria, Giuseppe Vitale, pianoforte, Stefano Zambon, contrabbasso); il secondo nel parco di Villa Erba, giovedì 9 luglio 2020, sempre in doppia replica ore 21.00 e 22.30, con Goodfaith Quartet Luigi Bonafede, batteria, pianoforte, Max Carletti, chitarra, Gianluigi Corvaglia, sassofoni, Enrico Perelli, organo Hammond).

Jazz privo di barriere stilistiche, semplicemente suonato, ognuno con il proprio stile, reinterpretando l'intramontabile repertorio di Armstrong, Waller ed Ellington, insieme a brani originali composti da Bagnoli e i Kids. "We Kids", un nome volutamente ironico ma realmente sterminatore di ogni barriera stilistica, perché la musica risvegli e rinnovi il dialogo tra musicisti veterani e nuove leve. in un vortice inesauribile di condivisione e scambi di idee su cui confrontarsi e crescere insieme.