Music for Green: Andy J.Forest per il primo evento “plastic free” a Como

Music For Green Events, associazione culturale che da anni si prodiga nella divulgazione musicale, diventa sempre più green: da questo settembre, infatti, l'obiettivo della nostra associazione è quello di sensibilizzare, durante i nostri eventi musicali e non solo, gestori e fruitori dei locali a fare la cosa giusta.

Il debutto sarà uno dei concerti migliori di una ricchissima stagione: abbiamo infatti il piacere di invitarvi, a partire dalle 19.00 di domenica 8 settembre, all'esibizione del mitico Andy J. Forest e della sua fantastica band, con Heggy Vezzano alla chitarra, Luca Loppo Tonani al basso e Pablo Leoni alla batteria. Andy J. Forest ha suonato con artisti del calibro di B.B. King, Otis Rush, Willy De Ville, Albert King, Stevie Ray Vaughan e Taj Mahal, mentre Edoardo Bennato, Eugenio Finardi, Zucchero e Guccini sono tra quanti, qui in Italia, hanno beneficiato degli assoli di questo poliedrico artista: armonicista, cantante, chitarrista, songwriter, scrittore e pittore. Sulle scene musicali dal 1977, Andy è un virtuoso dell'armonica e un autentico bluesman.

Si parte da Krudo Como in piazza Volta che ha aderito senza indugiare al progetto, schierandosi in prima fila: “Crediamo che coloro che esercitano la nostra professione debbano farsi portavoce di questa “battaglia": tocca a noi dare l’esempio per primi – aggiunge Davide De Ascentis – associare la musica e un momento di convivialità al tema ecologico evidenzierà l’importanza di un piccolo gesto quotidiano. Cercheremo di far passare alla gente che anche solo rinunciare ad una cannuccia sia un’azione estremamente utile.”

Altre personalità hanno aderito al progetto: l’Assessore al Commercio Marco Butti, l’Assessore all’Ambiente Marco Galli e il Presidente di Confcommercio Como Giovanni Ciceri. Molteplici sono le ragioni che hanno spinto a prendere parte a questa sfida: il più importante, comune a tutti, è sicuramente quello di raggiungere e sensibilizzare il maggior numero di esercenti avvicinandoli ad una politica green e cercando di responsabilizzarli all’utilizzo quotidiano di materiali che rispettino l’ambiente: “Plaudiamo all’iniziativa, auspicando possa essere seguita da altre” commentano i due Assessori, che ipotizzano proposte simili per il prossimo anno.

“È arrivato il momento di cambiare le nostre abitudini – commenta infine il presidente di Music For Green Events Gabriele Gambardella – io stesso, in prima persona, vedo questa sfida come un vero e proprio esercizio quotidiano: per troppo tempo ho avuto comportamenti superficiali rispetto a questo fondamentale argomento. Cresce la voglia di avvicinarmi al tema dell’ecologia, aprendo collaborazioni con altri enti e associazioni, declinata nella vita e nel lavoro di tutti i giorni e quindi, per me e per Music For Green, nella musica live, negli eventi e nei locali. Da vero profano, ascolto con le orecchie di un bambino i consigli di chi da tempo si batte per questa causa: in tutta umiltà, per me si tratta di un mondo completamente nuovo, ma assolutamente da approfondire.”