Moon & Stars 2020: a Locarno arrivano Gwen Stefani, Lenny Kravitz, Lionel Richie e James Blunt

Moon&Stars è considerato dai visitatori e dalle stelle del pop il festival più bello della Svizzera. Locarno non è quindi solo cinema ma anche musica. Anche l'edizione 2020 dell'ormai storica rassegna live ticinese non deluderà le aspettative del pubblico che da anni riempie piazza Grande per assistere ai molti concerti in cartellone.

Con largo anticipo, visto che siamo a metà gennaio e che Moon & Stars si terrà solo nel mese dal 10 al 19 luglio della prossima estate, gli organizzatori hanno già annunciato quasi tutto il programma della rassegna. Tra gli artisti internazionali più attesi troveremo a Locarno Gwen Stefani, Lenny Kravitz, Lionel Richie e James Blunt.

Ma ecco tutti i musicisti fin qui annunciati:

Venerdì 10 luglio 2020: Hecht, Loco Escrito & Dabu Fantastic

Sabato 11 luglio 2020: Gwen Stefani & Special Guest

Domenica 12 luglio 2020: Xavier Naidoo, Seven & Special Guest

Lunedì 13 luglio 2020: Die Toten Hosen & Special Guest

Martedì 14 luglio 2020: Lionel Richie & Nek

Giovedì 16 luglio 2020: Lenny Kravitz & Corinne Bailey Rae

Venerdì 17 luglio 2020: James Blunt & Special Guest

Sabato 18. luglio 2020: Seeed & Stress

La scorsa edizione circa 100 giornalisti e fotografi accreditati hanno creato contenuti riguardanti Moon&Stars. Il festival è stato anche tema al di là dei confini nazionali. Un esempio di questo è l'«Evening Standard»; il quotidiano di Londra ha riportato della serata di tutto esaurito con Christina Aguilera ed Aloe Blacc con il titolo «Star Attraction Aguilera At Festival». Oltre alla copertura mediatica, la community Moon&Stars è stata intrattenuta da un content team interno di 15 persone. Il livestream del concerto di Joss Stone ha raggiunto oltre un quarto di milione di utenti in tutto il mondo solo sulla pagina Facebook di Moon&Stars. In totale, oltre 50 mila abbonati hanno goduto di oltre 200 contributi su Facebook ed Instagram. Sono state generate 3'500’000 impressions e 600’000 video views.