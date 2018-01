Monica Shannon sul palco del live club All'1&35circa

Ali è l'ultimo album di Monica Shannon. Pubblicato lo scorso anno, racchiude 9 brani, 7 composti dalla stessa Monica più 2 cover scelte proprio per il “concept”. Tutte le canzoni sono cullate da una contaminazione musicale che va dal sound irlandese al rock al jazz. «Ho scelto di chiamare il mio nuovo progetto “Ali” - racconta l'ìartista - perché alla fine di ogni storia c’è sempre un’apertura, un volo liberatorio verso l’amore e lontano da ciò che non lo rappresenta. Una sorta di passaggio dal buio alla luce in cui vivere il vero amore, riscoprirlo nella solitudine o semplicemente ritrovare la propria essenza lontano da sentimenti ormai aridi e spenti».

Il disco viene presentato in concerto giovedì 25 gennaio sul palco del live club All'1&35circa di Cantù. Durante il concerto non mancheranno brani del suo primo album “Beyond 9”, pubblicato negli Stati Uniti nel 2007 e sorprese e omaggi a grandi della musica rivisitati seguendo i suoi mondi sonori.