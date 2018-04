Monday Gospel al Medioevo di Olgiate Comasco per Arca 88

Serata da non perdere sabato 21 aprile 2018, alle ore 20.30, al Centro Congressi Medioevo di Olgiate Comasco, in via Lucini 4.

La Cooperativa sociale Arca 88, che ospita persone con disabilità nelle comunità-alloggio “Arcobaleno” (di Olgiate Comasco) e “Stella Polare” (di Binago), organizza un attesissimo spettacolo che vedrà protagonista la compagnia “Monday Gospel” di Milano, dal 2007 impegnata - con i suoi 50 artisti diretti da Tiziano Cogliati - in entusiasmanti concerti di beneficenza in numerose località della Lombardia.

All’inizio dell’atteso evento - patrocinato dal Comune di Olgiate Comasco - la stessa Arca 88, la Cooperativa sociale Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona (VA), la CSS Brugnoli Tosi e Fondazione Renato Piatti Onlus metteranno in scena lo spettacolo teatrale “IO” che vedrà impegnati alcuni ospiti/artisti di queste realtà in una performance di alto valore simbolico ed educativo.

Inoltre, nella splendida location del Medioevo, verranno esposti i preziosi cuscini realizzati da alcuni ospiti delle due comunità olgiatesi che hanno partecipato all’innovativo progetto “Arte senza Barriere” in collaborazione con Christian Fischbacher Italia.

L’evento benefico di sabato 21 aprile, aperto a tutta la cittadinanza, riveste un particolare significato, poiché è il primo di una serie di appuntamenti organizzati da Arca 88 in occasione del 30esimo anno di fondazione. Hanno gentilmente collaborato all’evento: Monday Gospel, Christian Fischbacher Italia, Comune di Olgiate Comasco, Cooperativa Progetto Promozione Lavoro Onlus, Fondazione Renato Piatti Onlus e Gruppo Alpini di Olgiate Comasco.

Per la prenotazione gratuita dei posti inviare mail all’indirizzo eventi@arca88.it.

Oppure contattare dalle 9 alle 16 la Cooperativa sociale Arca 88, via vecchie scuderie 40 - Olgiate Comasco (Miriam: 349.3166744; Evelyn: 337.1129305).