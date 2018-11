Mimmo Locasciulli porta "Cenere" all'Officina della Musica di Como

Lo scorso 16 novembre è uscito Cenere, il nuovo album di inediti di Mimmo LocasciulIi. A due anni dalla pubblicazione del doppio disco celebrativo Piccoli cambiamenti, e dopo 9 anni dal suo ultimo album di inediti (Idra), Cenere racchiude tutto il percorso artistico di Mimmo: dalle prime esperienze folk al rock-pop cantautorale, dagli sconfinamenti nell’elettronica fino alle immersioni nel blues e nel jazz. I suoi testi, come di consueto, si arricchiscono di una ricerca anche poetica, oltre che della testimonianza e della cronaca del tempo che vive. «Cenere è un disco dove è presente quasi tutto il mio percorso artistico musicale. – spiega Locasciulli – Ho cercato i suoni e gli strumenti che più hanno vestito le musiche dalle quali ho tratto insegnamento e ispirazione, e le epoche che ho attraversato».

Il disco racchiude diverse collaborazioni con nomi noti del panorama cantautorale, come quello di Enrico Ruggeri, coautore di “Le regole del jazz”, di Pacifico, autore del testo di “Amnesia di un momento”, e di Büne Huber, front-man e anima dei Patent Ochsner, strepitosa rock band bernese, con cui Locasciulli ha scritto e cantato una delle canzoni più suggestive dell’album, “Anna Luna”. “Cenere” si arricchisce, inoltre, della presenza di due artisti tanto diversi quanto ugualmente preziosi: Fabrizio Bosso alla tromba in un brano dal perfetto sapore newyorchese, Columbus Avenue, e Awa Ly, giovane cantante franco-senegalese, ormai popolarissima in Francia e in Europa, che duetta insieme a Mimmo in Se vuoi. L’album è stato registrato negli studi di Alba Musique (Parigi) e Hobo Recording (Saracinesco - Roma), con la produzione e gli arrangiamenti di Mimmo e Matteo Locasciulli.

È in rotazione radiofonica il primo singolo estratto dall’album, la title-track “Cenere”, accompagnato dal relativo video, che vanta la partecipazione straordinaria di Alessandro Haber. «Per la realizzazione di questo videoclip – racconta Mimmo Locasciulli – ho ritrovato Riccardo Rinetti, già mio produttore in tutti gli album degli anni ’90 ed oggi affermato regista. Le sue idee si sono rivelate vincenti: il tempo che passa, il divenire, la memoria. Con i filmati super8 degli anni ’70 e la magistrale presenza di un mostro sacro degli schermi: Alessandro Haber»

Dal 22 novembre Mimmo Locasciulli sarà in concerto in Italia e in Svizzera, dove sarà accompagnato da Büne Huber. A Como è atetso sabato 24 novembre alle 21 all'Officina della Musica.

