Mika in estate al Connection Festival di Locarno

Innanzitutto la premessa degli organizzatori, doverose in questi momenti: "Abbiamo deciso di annunciare questo grande artista perché abbiamo pensato che un'infusione di positività servisse a tutti. Sono tempi duri per ognuno di noi, eppure continuiamo a sperare che la cooperazione di tutti argini il problema quanto prima, per tornare ad abbracciarci stretti davanti ad un palcoscenico cantando a squarciagola la nostra canzone preferita".

Per la prima volta in Ticino, il 21 giugno 2020, a Locarno arriva Mika, una grande voce, un eccezionale performer, che ha la straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine dello show, un artista internazionale apprezzato in tutto il mondo. Il Connection Festival, giunto quest’anno alla sua terza edizione, si conferma l’evento di apertura dell’estate ticinese che, dopo Marracash, aggiunge al palinsesto un nuovo grande artista internazionale a garanzia di un’edizione emozionante e ricca di divertimento.

Dopo il singolo Ice Cream, che ha anticipato il suo nuovo album My Name Is Michael Holbrook uscito a ottobre 2019, Mika porta le nuove canzoni e tutti i suoi straordinari successi in tour con uno spettacolo colorato ed eclettico che farà il giro dell’Europa e del mondo!

In seguito alla partecipazione a show televisivi di successo come Stasera CasaMika e X Factor in Italia e The Voice in Francia, Mika ha deciso di riportare il focus totalmente sulla musica: a dodici anni dal debutto di Life In Cartoon Motion che fu lanciato dalla hit Grace Kelly, il nuovo progetto di Mika arriva dopo quattro album che gli hanno fruttato certificazioni d’oro e di platino in 32 paesi del mondo per oltre 10 milioni di dischi venduti.

Ad aprire il concerto ci penserà il noto duo ticinese Make Plain. Attraverso una formazione essenziale, Luca e Andrea offrono al mondo della musica la pura semplicità del suono di due chitarre sommata all’armonia di due voci; il tutto viene sorretto da una grancassa che sostiene ostinatamente le loro canzoni. Nel corso degli anni il duo si è aggiudicato vari premi e si è esibito con successo anche all'estero!

Il Connection Festival si svolge dal 17 al 21 giugno con vari eventi in programma in Piazza Grande e in Piazza Magnolia, seguiranno maggiori informazioni nelle prossime settimane!

Programma Piazza Grande (In via di definizione)

Sabato 20 giugno; Marracash

Domenica 21 giugno: Mika