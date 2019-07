Suono e colori sul lago di Como. I Matinèe Musicali di Villa del Grumello

La musica è protagonista con i matinèe che si svolgomo nella Serra del Grumello, rassegna che ogni anno attira numerosissimi spettatori sia per la qualità della proposta sia per la cornice naturale di rara bellezza. Ad animare la kermesse - ormai appuntamento consolidato promosso da Associazione Villa del Grumello, con la direzione artistica di Flavio Minardo e Francesco Mantero e particolarmente apprezzato da cittadini e turisti - artisti di riconosciuto valore che sapranno dar vita ad un’esperienza musicale ricca e originale esplorando il jazz in tutte le sue numerose sfaccettature.

Programma

Rapsodija trio: un mondo a pezzi, 21 è il concerto d’apertura della rassegna con ospiti eccezionali che animeranno la domenica mattina del 14 luglio.

Serra del Grumello

Rapsodija trio: Un mondo, a pezzi

Un'astronave atterra vicino a quella che sembra una yurta, la tenda utilizzata dai pastori erranti della Mongolia. Dentro c'è vita , c'è luce , c'è il mondo. Pezzi di mondo, uno dopo l'altro Il gruppo presenta i brani del nuovo album, un concerto sorprendente, con ospiti eccezionali.

Maurizio Dehò - violino

Luigi Maione - chitarra

Nadio Marenco - fisarmonica