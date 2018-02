Mark Geary live a Cantù: mi manda Glen Hansard

Giovedì 8 febbraio, il palco del live club All'1&35circa di Cantù ospita Mark Geary, cantautore dublinese sulle scene da oltre 20 anni. Amico del concittadino Glen Hansard - artista che ha appena pubblicato il nuovo album Between Two Shores e con il quale Geary ha più volte condiviso il palco - le sue belle canzoni hanno portato la critica a nobili paragoni: Van Morrison, John Lennon , Elliott Smith e Richard Thompson. Compositore di colonne sonore per film, negli anni ‘90, dopo essersi trasferito a New York, ha frequentato a lungo Jeff Buckley. Solo nel 2003 è arrivato 33 ​⅓ Grand Street, il suo primo album. In questa occasione l’artista irlandese presenterà il suo quinto lavoro intitolato The Fool, lavoro da cui è esttratto il video di Battle of Troy.