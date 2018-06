David Crosby: "Marcus Eaton suona la chitarra come Dio in una giornata di grazia"

Nato nell’Idaho e figlio del cantautore Steve Eaton, Marcus è cresciuto immerso nella musica. Dopo due album indipendenti, Eaton e la sua band The Lobby hanno catturato l'attenzione della MCA / Universal registrando per loro The Day the World Awoke. Tuttavia, è stato il lavoro di Marcus come solista che ha attirato l'attenzione della critica e sviluppando uno stile di chitarra che incorpora elementi diversi – dal flamenco alla rumba, dal jazz-funk al reggae – Eaton ha iniziato a costruire una solida fan-base.

Nel 2006 Marcus pubblica il suo primo album da solista, "Story of Now". Gli anni successivi gli consentono di affinare la sua arte aprendo gli spettacoli di artisti del calibro di Dave Matthews, Bob Dylan, Nils Lofgren, Dr. John, Rodrigo Y Gabriela. Nel 2010 pubblica "As If You Had Wings", album che arriva alle orecchie di David Crosby, che lo invita a suonare nelle session che porteranno alla realizzazione di Croz, che sarebbe diventato il primo album solista di Crosby in oltre venti anni. Nei primi mesi del 2014, Marcus è nella band di Crosby per un tour degli Stati Uniti che fa il sold-out ad ogni tappa. Durante un’intervista il leggendario cantante, inserito due volte nella Rock’n’Roll Hall of Fame, dichiara "Marcus è un compositore brillante. Brillante nelle musiche. Brillante nei testi. E suona la chitarra come Dio in una giornata di grazia".

Il suo ultimo disco, Versions of Truth, pubblicato dall'etichetta italiana Route 61 Music di Ermanno Labianca, vede la collaborazione di molti ospiti illustri, tra i quali lo stesso Crosby, il bassista Lee Sklar e il tastierista Jeff Young, che oltre a far parte stabilmente della band di Jackson Browne ha lavorato in studio con Sting e Bonnie Raitt e accompagnato in tour gli Steely Dan. Queste presenze danno la misura della qualità ricercata nel suono e negli arrangiamenti da Eaton, che oltre ad essere un raffinato chitarrista è anche un validissimo cantante.

Un sottile filo lega questo eccellente autore e performer all’Italia, un amore nemmeno troppo celato che nell’ultimo album – registrato nel corso di due interi anni - ha finito per invadere piacevolmente anche le canzoni. I will be your shade, il primo di tre titoli che vede David Crosby impegnato alle armonie vocali, è stato scritto dal punto di osservazione di una statua italiana (“Sono qui da sempre / I miei occhi hanno visto tutto / Castelli conquistati e ogni piccola guerra”); Picture of us (sempre Crosby “dietro” a Eaton, e con lui suo figlio

James Raymond di CPR alle tastiere) è una canzone d’amore ispirata dalla Galleria degli Uffizi. L’ex Byrds e CSN&Y appare in gran forma anche nella canzone che avvia l’album. “Up and Over” possiede la classe della California che negli anni Settanta e Ottanta ha incontrato il jazz ed anche il calore del movimento west coast che proprio con Crosby e compagni ha conquistato il mondo alcuni decenni fa e ancora si fa amare attraverso album e tour dei sui più grandi rappresentanti. Proprio con la cover di un brano di David Crosby, questo talentuoso chitarrista e cantante si era fatto conoscere nel nostro paese alcuni anni fa, quando all’interno di Music Is Love, l’omaggio alle tante musiche di Crosby Stills Nash & Young prodotto e pubblicato nel 2012 semore da Route 61 Music), spiccava la sua Bittersweet. Si può apprezzare poi il violino di Anne Marie Calhoun (già ascoltata negli album di Dave Matthews Band, Stevie Nicks e Superheavy accanto a Mick Jagger, Joss Stone e Dave Stewart) in “Flying Through the Fire”, un brano dalle sonorità pop che richiama molte incursioni in quel terreno operate da giganti della west coast music come Don Henley e anche Graham Nash. E’ la California del sole e delle chitarre acustiche che corre veloce verso il mondo nuovo e altre frontiere della canzone d’autore.

Marcus Eaton sarà di nuovo in tour in Italia nel mese mese di marzo, lunedì 5 porterà sul palco del live club All'1&35circa per portare canzoni che arrivano da lontano attraverso la forza e le promesse del suo ancora giovane talento.