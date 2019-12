Marco Ferradini in concerto all'Officina della musica con la figlia Charlotte

Torna nella sua città Marco Ferradini: mercoledì 11 dicembre è ospite, insieme alla figlia Charlotte, dell'Officina dell Musica di Como. Per chi non lo ricordasse, l'artista è l'autore del tormentone Teorema, contenuto nel Qdisc Schiavo senza catene. Una canzone che gli è rimasta appiccicata addosso come un tatuaggio.

Ferradini nasce a Como nel 1949, e comincia a dedicarsi alla musica dopo il trasferimento a Milano. Studia chitarra e canto, entra a far parte di alcuni gruppi pop (i Balordi, la Drogheria Solferino, gli Yu-Kung, L’enorme Maria) e canta da corista nelle sale di registrazione. Esordisce da cantautore nel 1978, al Festival di Sanremo, con Quando Teresa verrà, e debutta su album con un 33 giri prodotto da Sandro Colombini. Dall’incontro con Herbert Pagani prende forma il QDisc (miniLP con quattro canzoni) Schiavo senza catene, che contiene Teorema. Nel 1981 partecipa all’operazione “Q Concert”, un giro di concerti attraverso l’Italia assieme ad altri due cantautori: Mario Castelnuovo e Goran Kuzminac. Nel 1983 partecipa di nuovo al Festival di Sanremo con Una catastrofe bionda. Da allora ha pubblicato diversi album (Misteri della vita, Marco Ferradini, È bello avere un amico, Dolce piccolo mio fiore, Geometrie del cuore, Filo rosso) e negli ultimi anni si è impegnato nella promozione di un progetto a cui tiene molto: un doppio disco intitolato La mia generazione, dedicato a rivalutare e ricordare l'artista e amico Herbert Pagani a cui partecipa anche la figlia, Charlotte Ferradini.

Charlotte già all’età di 4 anni prende lezioni di piano e a 16 di canto, appassionandosi anche alla pittura, al teatro e alla scrittura. Nel 2011 partecipa alla compilation Anatomia Femminile con il brano Rosso Amarena. Nello stesso anno è finalista del Premio Lunezia con il brano A fior di pelle, e incontra Bungaro da con cui nasce un progetto dalle sonorità minimal-elettroniche. Partecipa alla XXIII edizione di Musicultura, arrivando alle semifinali. Nel 2012 la sua Martarossa si aggiudica il Primo posto al Premio bianca d'Aponte di Aversa, il più prestigioso riconoscimento in Italia di cantautorato al femminile.



Marco e Charlotte duettano in Le parole, il singolo uscito nello scorso giugno che anticipa il nuovo album del cantautore.



Possibilità di cenare con servizio al tavolo dalle 19.30 alle 21.00.



Info e prenotazioni:

3492803945