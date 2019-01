I Måneskin raddoppiano a Lugano, in estate concerto a Bellinzona

Dopo l'immediato sold out della prima data annunciata a Lugano (28 febbraio), i Måneskin replicano venerdì 1 marzo con un attesissimo secondo concerto al Palazzo dei Congressi di Lugano. Come unica data estiva in Ticino, la band dei record, che ha registrato sold out in Italia e Europa con il suo tour “Il ballo della vita”, il cui nome è tratto dal nuovo album, si esibirà invece sotto il cielo stellato di Bellinzona con i suoi grandi successi: da “Il ballo della vita” i Måneskin proporranno al pubblico Fear for Nobody, l’inglesissimo ultimo estratto nato da un riff di basso accattivante; un brano che è anche un messaggio e un motto distintivo dei Måneskin: con la consueta determinazione che li contraddistingue e una giusta dose di sfrontatezza, la band, invita a lottare per perseguire i propri obiettivi, senza avere paura degli ostacoli, senza farsi intralciare nella realizzazione dei propri sogni.

Oltre a Fear for Nobody la band canterà tutti i brani successo dell’ultimo anno, come Morirò da Re (doppio disco di platino) e Torna a casa, la ballata certificata triplo disco di platino, che ha debuttato al #1 delle classifiche FIMI/GfK.

LUGANO, Palazzo dei Congressi

1 Marzo 2019 – Seconda data teatrale

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO ORE 08.00

BELLINZONA, Castle On Air Festival

27 Luglio 2019 - UNICA data estiva in Ticino

LUNEDÌ 28 GENNAIO ORE 08.00

Gli unici portali autorizzati per la vendita online sono www.ticketcorner.ch e www.mediatickets.ch (diffidate da portali di secondary ticketing tipo Viagogo)