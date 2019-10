Mahmood porta "Soldi" a Lugano, live allo Studio Foce

Dopo Fiorella Mannoia e Calcutta, un altro annuncio live a Lugano. Il 22 ottobre Il 2019 Mahmood sarà in concerto allo Studio Foce.

Il 2019 è decisamente l’anno di Mahmood: prima la vittoria al Festival di Sanremo e poi il meritatissimo secondo posto all’Eurovision Song Contest, cosa che ha permesso al suo singolo “Soldi” di scalare le classifiche europee ed entrare nella global chart di Spotify. È proprio nel live che Alessandro dà prova del suo grande talento. Dopo il suo tour estivo, è già in studio con Charlie Charles e Dardust per lavorare ad un nuovo pezzo che uscirà a breve, che seguirà il ultimo singolo “Calipso” scritto sempre da Charlie Charles e Dardust in collaborazione con Sfera Ebbasta e Fabri Fibra.