Luglio rock a Como: Steve Earle, Capossela e De Gregori in concerto

Vero è che i fasti del passato sono un ricordo oramai lontano di quando Como, almeno in estate, grazie soprattutto a The Rhythm of the Lake, era la capitale del rock. Ma non tutto è perduto, almeno in luglio. Grazie al Buscadero Day e al Festival Como Città della Musica saranno infatti almeno tre gli eventi di spessore in calendario.

Steve Earle & The Dukes tornano finalmente in Italia, dopo un’assenza che si protrae dal 2005, per un unico appuntamento live mercoledì 4 luglio al Parco Comunale di Pusiano (CO), preview del Buscadero Day. Steve Earle & The Dukes saranno in concerto con i brani dell’ultimo progetto discografico: So You Wanna Be An Outlaw, un album in cui il country si coniuga con il rock per narrare le piccole grandi storie delle persone comuni. Ci sarà poi spazio per i grandi successi del leggendario artista americano: Guitar Town, El Corazon, Copperhead Road, uscito 30 anni fa.

Sabato 7 luglio in Arena a Como sarà poi il turno di Vinicio Capossela, autentico fuoriclasse della musica d'autore italiana. L'istrionico musicista, già ospite del Sociale ai tempi degli album Ovunque Proteggi del 2006 e Marinai, Profeti e Balene del 2011, torna in città per offrire ai suoi fan - che sono moltissimi da queste parti, basti pensare al Live Club di Cantù All'1&35Circa, dedicato proprio al suo disco d'esordio - un nuovo attesissimo show accompagnato dall'orchestra Arturo Toscanini, così come previsto nella altre tappe del nuovo tour di Capossela, ovvero all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera e allo Sferisterio di Macerata, kermesse che annovera tra l'altro proprio la "nostra" Barbara Minghetti alla direzione artistica.

Infine, forse il più atteso di tutti, visto che a Como non ha mai suonato, il 15 luglio Francesco De Gregori in concerto sempre all'Arena del Teatro Sociale. Si chiama semplicemente “Tour 2018”, il nuovo viaggio live del principe della canzone d'autore italiana che partirà il 6 luglio dalla Cavea di Roma e lo vedrà impegnato sui palcoscenici delle più belle e prestigiose località italiane fino a settembre. De Gregori sarà accompagnato sul palco da Guido Guglielminetti al contrabbasso, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e Carlo Gaudiello al pianoforte, una formazione già sperimentata in autunno nel suo tour in Europa e negli Stati Uniti ma che rappresenta un’assoluta novità per il pubblico italiano.

Tutti i biglietti dei concerti sono già in prevendita ai botteghini del Teatro Sociale (Capossela e De Gregori) e online su ticketone.