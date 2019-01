A Lugano arriva in concerto anche Jack Savoretti

Il cantautore italo-inglese Jack Savoretti sarà in concerto il 7 maggio al Palazzo dei Congressi di Lugano, per la prima volta, in occasione del tour europeo per presentare “Singing To Strangers”: il nuovo attesissimo album che uscirà il 22 Marzo 2019 su BMG Records.

Jack Savoretti è oggi uno dei protagonisti della rinascita del cantautorato britannico: Burn Magazine ha paragonato la sua musica a quella di Simon & Garfunkel e alcuni esperti del settore musicale lo hanno addirittura definito, in preda a non si si quale effetto, il nuovo Bob Dylan. “Singing To Strangers” sarà inoltre impreziosito da due collaborazioni importanti: la prima proprio con sua maestà Dylan; la seconda con Kylie Minogue nel brano ‘Music’s Too Sad Without You’, registrato live a Venezia.

Jack negli ultimi anni ha avuto modo di esibirsi in tutta Europa: dai teatri più prestigiosi ai live club, fino ad approdare sui palchi dei principali open air festival come per esempio di Glastonbury, Cornbury e T in The Park, No Borders Music Festival e Home Festival ed è stato inoltre l’ospite d’eccezione che ha accompagnato la star internazionale del soul John Legend durante il Darkness & Light Tour 2017 nelle arene di tutta Europa.