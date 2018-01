Luciano Macchia omaggia Carosone al Vintage Jazz

Giovedì 18 gennaio 2018, alle 20.30, al Vintage Jazz Como è il turno di Luciano Macchia - trombonista, crooner e all'evenienza conduttore radiofonico (Radio Popolare) - per un omaggio a Renato Carosone ripercorrendo i brani che il popolarissimo musicista napoletano suonava con la sua band.

Da Tu vuo' fa' l'americano ai pezzi strumentali come Mr Sandman passando per alcune canzoni della tradizione partenopea e presentando Twist o rock ammericano, canzone originale che prende ispirazione dal sound di Renato Carosone.Tutto rigorosamente in chiave Swing.

Luciano Macchia trombone e voce

Alessandro Balladore chitarra

Gianmarco Straniero contrabbasso