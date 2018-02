LowTone Quartet al Bistrò di Villa Geno a Como

LowTone Quartet, live giovedì 8 febbraio alle 21.30 al Bistrò di Villa Geno, è un quartetto di musicisti che, sempre dediti a progetti musicali originali, hanno voluto dare via ad una formazione che proponesse brani appartenenti al repertorio jazzistico più tradizionale. L'approccio del quartetto è comunque orientato alla modernità, avendo come visione musicale quella di riproporre quanto appartiene alla storia delle “songs” in chiave del tutto personale. Ne deriva una contaminazione stilistica non tanto nella scrittura, sempre attinente all'originalità delle composizioni, quanto al modo di affrontarla, sia da un punto di vista tematico, che improvvisativo.

LowTone Quartet

Francesco Chiapperini: baritone sax

Simone Quatrana: piano

Andrea Grossi: bass

Andrea Centonze: drums