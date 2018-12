A Locarno torna in concerto Bob Dylan, il più grande di tutti

Dopo essersi esibito in piazza Grande nel 1987 e nel 2015, Bob Dylan, il più grande cantautore di tutti i tempi, nonchè premio Nobel, torna ad esibirsi a Locarno, in Canton Ticino, dove il suo neverding tour approda il prossimo 22 aprile al Palazzetto Fevi. Un musicista incredibile, incapace di fermare l'onda della sua musica: ancora oggi, con la voce rotta dal tempo, le sue canzoni non conoscono tregua. Stravolte ogni volta eppure ancora capaci di richiamare sotto il palco un pubblico devoto alla sua storia. Nessuno è mai stato e mai sarà come lui: basta ascoltare l'ultimo capitolo delle Bootleg Series, il quattordicesimo della preziosa collana, per rendersi conto della grandezza di Dylan: More Blood More Tracks offre versioni acustiche incredibili, dimostrando quanto fosse ancora compresso persino un capolavoro del 1975 come Blood on The Tracks. Offrirsi a Dylan in concerto non è solo un atto di ringraziamento per tutto ciò che ha saputo scrivere e cantare in oltre mezzo secolo di storia della musica rock; offrirsi a Dylan in concerto vuol dire partecipare alla prosecuzione di un viaggio. Che è ancora indispensabile per chi da anni cammina con i suoi dischi sottobraccio, con in testa le canzoni che hanno contribuito a rendere più semplice il cammimo della vita di molti.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14 di oggi su www.ticketcorner.ch e www.mediatickets.ch oltre che presso tutti i punti di vendita offlina Manor, La Posta e CoopCity.