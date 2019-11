Live music: Grayson Capps, rose scarlatte per Cantù

Grayson Capps, noto per esser l'autore dello splendido brano che dà il titolo al film con John Tavolta "A Song for Bobby Long", sarà in concerto a Cantù, sul palco del live club All'1e35circa, venerdì 8 novembre alle 21. In questa occasione il songwriter americano sarà accompagnato dal fido J.Sintoni alla chitarra elettrica e da una sezione ritmica basso e batteria tutta al femminile.

Il primo incontro di Grayson con la musica avviene in Alabama, dove è nato e cresciuto. In particolare l'input musicale parte da familiari e amici, e dall'ascolto di autori come Hank Williams, Tom T. Hall, Glenn Campbell e Woodie Guthrie, per citarne solo alcuni. Grayson Capps si iscrive poi alla Tulane University, ricevendo una borsa di studio, e si laurea in Teatro. Con le prime due band formate raggiunge un moderato successo a livello nazionale, è citato in pubblicazioni come "Spin" e "USA Today", apre gli spettacoli di Keith Richards, The Replacements e Crowded House come gruppo spalla.

La fama per Grayson Capps, come detto, arriva nel 2003 grazie al film "A Song for Bobby Long", interpretato da John Travolta, per il quale Capps compone la title track e altri brani oltre a prestare la propria immagine come attore. Una voce profonda e strascicata insieme ad un sound immerso nel profondo Sud statunitense fanno di Grayson Capps un big del blues contemporaneo. Con i suoi primi due album, If You Knew my Mind e Rott'N'Roll, ripercorre le esperienze giovanili, raccontando anche degli episodi in cui aveva occupato una serie di case abbandonate dopo la laurea.

Il 2005 segna l'inizio di nuovi lavori. Nel mese di agosto l'uragano Katrina colpisce New Orleans: la città è in subbuglio e Grayson si sente di contribuire con un nuovo album che realizza con il compagno di lunga data Trina Shoemaker. Nasce così l'album Wail & Ride, dove il brano New Orleans Walts ne rappresenta l'essenza. Successivamente l'artista americano pubblica Stavin' Chain, Songbones, Rott & Roll, The Lost Cause Minstrels, Love Songs, Mermaids and Grappa. L'album più recente è Scarlett Roses uscito nel 2017.