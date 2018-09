I'm your live club: All'1&35circa è la notte di Leonard Cohen

27 anni di musica dal vivo, un record da incorniciare vista anche la qualità che da sempre contraddistingue l'offerta del Live Club All'1&35circa di Cantù. Carlo Prandini e il suo staff meritano quindi un applauso ma soprattutto il continuo affetto di un pubblico che ama le belle canzoni. Come quelle scritte da Leonard Cohen, al quale verrà dedicata la serata di domani, venerdì 21 settembre, giorno di quello che sarebbe stato il suo 84° compleanno. A farlo ci penseranno, cantando i suoi memorabili brani e leggendo le sue poesie, Alessio Brunialti, Marco Belcastro, Gian Battista Galli (Sulutumana) con Alfredo Scogna, Alberto Visconti (L’Orage) e la canadese Skye Wallace.

Intanto, a dimostrazione che anche la nuova stagione dello storico palco dedicato a Vinicio Capossela non smetterà di sorprendere, vi anticipiamo alcuni appuntamenti da segnare in agenda : il 28 settembre Erika Wennerstrom (From Heartless Bastards); a ottobre il 4 Mark Geary (Irish Friend Of Glen), l'8 Mary Gauthier & Michele Gazic, il 12 gli Spain with Josh & Petra Haden Full Band Show, il 22/10 Willie Nile Feat. Marco Limido, il 25 Hayward Williams; a novembre il 2 Dan Stuart (Green On Red) Feat. John Dee Graham & Tom Heyman, il 6 Steve Wynn with Chris Cacavas; il 19 Martin Sexton e il 26/11 Jesse Malin Feat Derek Cruz.