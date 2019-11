Live benefico di Fabio Concato al Gallio di Como

Concerto di Fabio Concato venerdì 22 al Collegio Gallio di Como. L’evento benefico è organizzato dalle classi dal 1950 al 1963 dell’Associazione “La Stecca” in favore dei bambini con disturbi legati all’autismo seguiti dall’associazione VELA a cui verrà devoluto il ricavato della serata.

L'album omonimo del 1982 segna il primo vero riscontro popolare per Concato, trascinato dal singolo Domenica bestiale, partecipante al Festivalbar di quell'estate; pur non entrando in hit parade diventerà in breve tempo il classico per eccellenza del cantautore milanese. Il brano fa tra l'altro parte della colonna sonora del film di Marco Risi Vado a vivere da solo, con Jerry Calà protagonista. Nel 1984 Concato centra il suo maggiore successo discografico con un altro album omonimo, in cui sono contenuti alcuni dei suoi classici quali Ti ricordo ancora, Tienimi dentro te, Sexy Tango, Rosalina, Guido piano e soprattutto Fiore di maggio, dedicato alla neonata figlia Carlotta. Del 1986 è l'album Senza avvisare, anch'esso un buon successo discografico (arriva al numero due nella classifica 33 giri).