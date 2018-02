La lingua segreta delle donne, Susanna Parigi e Matteo Giudici a Villa Bernasconi

“La lingua segreta delle donne”, grazie all’intensa interpretazione di Susanna Parigi e di Matteo Giudici, saranno al centro del concerto/evento organizzato a Villa Bernasconi di Cernobbio in occasione della “Giornata della Donna 2018” il prossimo giovedì 8 marzo 2018 alle ore 21.00. La storica dimora liberty cernobbiese, infatti, apre ancora le porte alla straordinaria intensità vocale di Susanna Parigi, la chansonnier del pop letterario, dopo il concerto tenuto nello scorso mese di dicembre in un appuntamento che segna la prosecuzione del percorso dell’artista intorno alla parola e che saprà regalare emozioni intense come nel precedente Concerto sacro dello scorso periodo natalizio.

Dalla percezione dell’offesa subita quotidianamente dell’insulto delle parole, alle riflessioni sui segreti del linguaggio femminile. Come partenza l’ispirazione data dalla scoperta in Cina di una lingua che solo le donne sapevano leggere e tramandare. Si chiamava Nushu. È dove l’amore non c’è, forse, che il segreto va custodito. Certe donne affidano le loro vite solo a coloro che conoscono il giusto peso della farfalla e la formula delle coincidenze. Sono loro le protagoniste di questo spettacolo, le abitatrici della “Città senza porte”. Sono capaci di passione prepotente verso l’altro ma anche verso la propria creazione. Conoscono il valore della loro parte intima e la difendono da un mondo senza ombre. Sono capaci di immaginare. Immaginare non costa niente, neanche osando le ipotesi dei pazzi. Unico dazio, rientrare disillusi nel mondo dei normali consapevoli di possedere un segreto che è meglio custodire con tutte le forze, perché quello che non è detto, o non si vede, agli occhi dei più non esiste e quindi, non rischia di venire distrutto.

In occasione de “La lingua segreta delle donne”, concerto organizzato a Villa Bernasconi nell’ambito di “Liberty Tutti”, il progetto del Comune di Cernobbio e della Cooperativa Mondovisione di Cantù finanziato da Fondazione Cariplo col bando “Patrimonio per lo sviluppo 2015”, il museo di Villa Bernasconi sarà aperto straordinariamente dalle ore 20:30 alle ore 22:30 con ingresso al prezzo speciale di € 5,00.

Per assistere al concerto è l’obbligatoria la prenotazione questo link.