Linda Valori: "The Voice" in concerto a Cantù

Linda Valori è indiscutibilmente una delle cantanti soul blues di punta del panorama europeo odierno. Linda deve essere sentita e vissuta, di persona. Anche se con numerosi ingaggi televisivi in RAI (“Festival di Sanremo”, “Music Farm”, “L’anno che verrà” ecc.) e teatrali (“Pasolini Scrive”, “Tutte donne tranne me” con Massimo Ranieri ecc.), non ha mai nascosto la sua naturale propensione e passione per il blues,il soul e generi affini. La sua formazione musicale infatti è caratterizzata dalle “contaminazioni”, grazie alle quali riesce sempre a rendere personali sia le interpretazioni che le composizioni originali. Per quello che concerne gli eventi di grossa visibilità, viene anche invitata ad esibirsi per ben 9 volte volte innanzi ai Pontefici Giovanni Paolo II , Benedetto XVI e Papa Francesco I e nel 2005 interpreta la colonna sonora del cartone animato della Walt Disney Chicken Little.

La parentesi “pop” coronata da uscite discografiche e concerti in tutta Europa lascia il posto nel gennaio 2013 al soul e al blues: vola in America e pubblica l’album ”Days like this” prodotto, registrato e mixato in USA da Larry Skoller, famoso produttore/musicista per quello che riguarda la black music, detentore di ben due Grammy Awards. Il disco, è una sorta di ripartenza per quello che concerne lo stile musicale di Linda, una linea di demarcazione tra le due carriere artistiche che la porta ai vertici della considerazione anche in ambienti specializzati della musica internazionale. Dopo l’esperienza americana e tours mondiali impiegati alla promozione di quest’ultimo lavoro in studio, Linda e’ in

prossimita’ dell’uscita del suo nuovo album scritto interamente inedito dove le contaminazioni musicali dell’artista e la sua straordinaria creativita’ compositiva fanno capolino. E’ alle porte infatti un album contemporaneo che affonderà la sua modernità sempre nella musica afro-americana, cercando la propria via nella contaminazione senza estirpane le radici.

Linda Valori è in concerto sul palco del live club All'1&35circa di Cantù sabato 4 marzo insieme ai Goosebumps Bros: Cesare “ Big C” Nolli – chitarra, voce; Paolo Legramandi – basso, voce; Nik Taccori – batteria, voce. Sono un collettivo di musicisti che collabora da lunga data in diversi progetti, ognuno con alle spalle importanti esperienze live e in studio in ambito nazionale ed internazionale (Big Daddy Wilson, Neffa, Van De Sfroos, Zucchero, Terence Trent D’Arby, Casino Royale, Nina Zilli, Giorgia, Gnola Blues Band, Jack Jaselli…). Il sound bluesy della band svaria dal classic soul, al funk, al southern rock, con momenti pervasi dallo spirito delle autentiche jam band d’oltreoceano. L’uso delle voci arricchisce e rende peculiari gli arrangiamenti del repertorio della band. I concerti con Linda Valori saranno impreziositi dalla presenza di Antonello “Jantoman” Aguzzi alle tastiere e voce, storico collaboratore di Elio e le Storie Tese.