Lee Bains III & The Glory Fires live a Cantù

Nati in Alabama, Lee Bains III & The Glory Fires approdano al loro primo tour italiano per la promozione del loro terzo lavoro Youth Detention, successore del fantastico There’s a Bomb in Gilead (uscito nel 2012 per Alive Natural Sound e incensato dal web-magazine Roots Highway come uno dei migliori dischi dell’anno) e di quel Deconstructed con il quale andarono sotto contratto con la Sub Pop Records (Nirvana, Iron & Wine, Gutter Twins, Mark Lanegan, Dinosaur Jr).

Ispirati da un suono scarno e duro e dalle radici del punk, Lee Bains e soci hanno saputo sperimentare e fondere la loro energia con il roots-rock del Sud degli USA e con una vena indie-pop (presente soprattutto nel secondo disco) che li rende una band versatile e dedita ai classici ma anche al passo coi tempi.

Il nuovo lavoro è una scarica di energia, è schietto e sincero; tra il cowpunk e il rock 'n’ roll sudista, una sorta di fusione tra i bassifondi metropolitani e la campagna. Con le nuove canzoni, Lee Bains III & The Glory Fires sono pronti a incendiare i palchi d’Europa e a trasmettere entusiasmo e divertimento. A Cantù li vedremo venerdì 2 febbraio sullo storico palco del live club All'1&35circa.