Larry Campbell & Teresa Williams live a Cantù

Quello di lunedì 7 maggio sarà un evento speciale, uno di quei concerti che solo il palco del live club All'1&35circa di Cantù può offrire all’interno di un cartellone che a maggio riserverà ancora molte soprese, pensiamo a gli svedesi Jetbone, ai Sulutumana, agli americani Delta Saints e Band of Heatens, a Giorgio Conte il 18 e alla canadese Withney Rose.

Ma veniamo all'atteso duo americano formato da Larry Campbell e de sua moglie Teresa Williams. Il loro acclamato omonimo esordio discografico - dopo sette anni di esibizioni di Larry nella band di Levon Helm e frequenti ospitate con Phil Lesh, Little Feat, Jorma Kaukonen e Jack Casady - nel 2015 ha finalmente portato alla ribalta la scoppiettante energia creativa di uno strepitoso sodalizio musicale. Il prosieguo discografico della coppia si intitola Contraband Love, e lo stesso Larry lo racconta così: “Volevo che questo disco fosse una crescita rispetto al primo, volevo che la scrittura fosse più profonda, gli arrangiamenti più interessanti, le performance più dinamiche. Come avrei raggiunto questo obiettivo, non lo sapevo. Sapevo che le canzoni erano diverse. L'argomento era più oscuro di qualsiasi altra cosa avessi mai scritto. Sono orgoglioso del nostro debutto, ma sentivo che le canzoni erano più leggere di quello che sono capace di fare. Come autore, aspiro ad un senso di unicità, di riconoscibilità. Voglio arrivare. È un viaggio, un obiettivo, una ricerca”. Occorre ricordare, anche se i fan lo sanno bene, che grazie alla conoscenza del bassista Tony Garnier, Larry Campbell si è unito alla band di Bob Dylan sostituendo John Jackson alla chitarra dal 1997 al 2004. Insomma uno di quei musicisti che nel tempo si è dovuto dannare per rincorrere le note sul palco insieme all'immenso Bob.