LakeComo International Music Festival: l'edizione 2020 ci sarà

L’edizione 2020 del LakeComo International Music Festival ci sarà. E questa già è una notizia, visto i tanti annullamenti di manifestazioni primaverili ed estive di quest’anno. Ma come si svolgerà per non compromettere la salute pubblica? “Inizieremo suonando all’esterno – spiega il direttore artistico Floraleda Sacchi - permettendo le distanze e coinvolgendo musicisti e amici che potranno raggiungerci in auto. Una parte del calendario così pensato è già pronto, ma su tante altre cose stiamo ancora lavorando” ed evidentemente il modo in cui saranno organizzate dipenderà anche dal diffondersi della pandemia.

“Se volete potete sostenerci – continua Sacchi - partecipando alle manifestazioni o sottoscrivendo la tessera all’associazione Amadeus Arte e così, dopo molte privazioni, curarvi gustando nuovamente il piacere di uscire”.

Ecco il programma:

23 giugno



Villa del Balbianello, Tremezzina, 15:30

NUVOLE - Floraleda Sacchi (arpa)

In collaborazione con FAI Fondo Ambiente Italiano

28 giugno

Villa Parravicini-Revel, Como 20:00

GONG GARDEN - Sara Usai & Holistic Sound Project

In collaborazione con FAI Fondo Ambiente Italiano

17 luglio

Villa Carlotta, Tremezzina, 17:30

CROSSOVER - Duo Grandesso (sax e fisarmonica)

In collaborazione con Villa Carlotta

31 luglio

Villa Carlotta, Tremezzina, 17:30

ELFENMUSIK - Enzo Ligresti (violino) Valter Favero (cembalo e piano)

In collaborazione con Villa Carlotta

14 agosto

Villa Carlotta, Tremezzina, 17:30

CHIARO DI LUNA - Giorgio Costa (pianoforte)

In collaborazione con Villa Carlotta

21 agosto

Villa Carlotta, Tremezzina, 17:30

ROMANZA - Miquel Tamarit (clarinetto), Renata Benvegnù (pianoforte)

In collaborazione con Villa Carlotta

30 agosto

Villa Melzi, Bellagio, 17:30

BOUQUET - JOAQUIN PALOMARES (violino), FERNANDO ESPÍ (chitarra)

In collaborazione con Giardini di Villa Melzi

6 settembre

Anglican Church, Tremezzina, 17:30

COMO UNA ROSA - Paola Matarrese (soprano), Christian Lavernier (chitarra)

In collaborazione con Comune di Tremezzina

13 settembre

Villa Baragiola, Alzate Brianza, 17:00

WINDMILLS - David Fons (viola), Ruben Parejo (chitarra)

In collaborazione con Musica in Villa

20 settembre

Villa Bernasconi, Cernobbio, 17:00

PROMENADE - Florian Koltun & Xin Wang (pianoforte a 4 mani)

In collaborazione con Mondovisione

27 settembre

Villa Carlotta, Tremezzina, 17:30

EN BATEAU - Jan Palenicek (violoncello), Jitka Cechova (pianoforte)

In collaborazione con Mondovisione