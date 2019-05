Kenny White, Cantù si illumina con una stella della canzone d'autore americana

Kenny White è un cantautore , musicista di studio e scrittore di New York . Per molti anni, White è stato un punto fermo nella scena degli studi di produzione a New York, scrivendo e producendo centinaia di spot pubblicitari per TV e radio per le maggiori aziende americane. In questa veste, ha lavorato con artisti come Gladys Knight, Linda Ronstadt, Dwight Yoakam, Ricky Skaggs, Kim Carnes, Felix Cavaliere, Dobie Grey, Mavis Staples e Aaron Neville tra molti altri.

I suoi rapporti con Marc Cohn e Shawn Colvin sfociarono nella sua produzione del disco della Colvin nominato ai Grammy, Do not Know Why e al suo coinvolgimento nell'omonimo disco di debutto di platino di Cohn. White ha proseguito producendo tre dischi per il leggendario leader della J. Geils Band, Peter Wolf . Il secondo, Sleepless, ha ottenuto la menzione dalla rivista Rolling Stone di essere uno dei "500 album più grandi mai realizzati", oltre a dare a Kenny la possibilità di lavorare con Keith Richards, Mick Jagger e Steve Earle. White è stato nuovamente al timone nel disco di Wolf nel 2010, acclamato dalla critica, Midnight Souvenirs. Questa volta lavora con Shelby Lynne, Neko Case e Merle Haggard. Ad aprile 2016 ha suonato e prodotto l’acclamato dalla critica nuovo progetto di Peter Wolf intitolato A Cure for Loneliness.

Come sceneggiatore / musicista collaboratore, White ha lavorato a molte colonne sonore di film tra cui: Message in a Bottle , Ed TV , Forces of Nature, A Walk on the Moon, Where the Heart Is , Edie & Pen e quattro film di John Sayles . Dopo essere stato acclamato dalla critica dal NY Times al SF Chronicle per il suo emozionante ed unico modo di suonare il piano, White ha scelto di dedicarsi al suo primo album e, successivamente, "colpire la strada". Il suo lavoro in studio gli ha permesso di assemblare uno stuolo di musicisti di primo piano per quellaproduzione, Uninvited Guest del 2002. Ha viaggiato e ha aperto spettacoli per molti pilastri del folk rock, tra cui Shawn Colvin, Cowboy Junkies, Peter Wolf, Cheryl Wheeler e Jonathan Edwards, guadagnandosi rapidamente la reputazione di interprete "scintillante" e "da non perdere". Una delle prime copie del suo disco di ritorno, Symphony in 16 Bars è arrivata nelle mani della leggenda folk Judy Collins che ha poi messo sotto contratto White con la sua Wildflower Records e ha pubblicato il CD nell'inverno del 2005.

Nel 2006, ha dato alle stampe un ep con 5 canzoni con testi di natura politica intitolato, Never Like This . All'inizio del 2008, esce How Long disco che si aggiudica il 7 ° Annual Independent Music Awards per la miglior canzone d'azione sociale. White è stato anche invitato in Italia per ritirare il prestigioso premio come "International Songwriter" al Premio Ciampi del 2012 a Livorno, in Italia. Nel 2010, White esce con Comfort in the Static, sempre per l’etichetta della Collins riscuotendo grandi apprezzamenti da David Crosby e dal celebre compositore, Will Jennings . Il leggendario DJ di New York, Pete Fornatale, ha indicato Comfort in the Static quale miglior album del 2010, "è una certezza", ha detto Pete, 6 mesi prima della fine di quell'anno.

Nel 2016, Kenny dà alle stampe il suo nuovo album, Long List of Priors, con le apparizioni di una vera parata di stelle: Peter Wolf e David Crosby, così come Larry Campbell, Ada Dyer, Duke Levine, Shawn Pelton, Marty Ballou, John "Scrapper" Sneider, e con arrangiamenti d'archi gestiti da Antoine Silverman. Il 2017 e 2018 White li ha trascorsi girando gli States in tour, sia come pianista accompagnatore ma anche come opening act, con Steven Stills e Judy Collins riscuotendo un successo di pubblico che spesso ha persino oscurato quello dei suoi colleghi.