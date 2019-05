John Popper e Jono Manson riportano l'America a Cantù

John Popper è uno dei più grandi armonicisti di tutti i tempi. Ha vinto numerosi grammy award ed è il leader e frontman della celebre rock band americana Blues Traveler, di cui ha composto la maggior parte delle canzoni per oltre trent'anni, inclusi i giganteschi successi Run Around e Hook. Vanta collaborazioni di altissimo prestigio con Eric Clapton, Dave Matthews Band, The Phish, The Allmann Brothers, Mettallica, Greatful Dead, BB King e moltissimi altri.

Popper ha anche pubblicato numerosi progetti solisti per etichette importanti, tra cui l'album John Popper & Duskray Troubadours, prodotto da Jono Manson, che ha co-scritto molte delle canzoni del disco. Popper e Manson hanno una lunga storia di collaborazione, sia in studio sia live, che risale alla fine degli anni '80 quando erano stati fautori della fervida scena rock newyorkese insieme a Joan Osborne e agli Spin Doctors. Popper è diventata una star mondiale ma anche Jono ha collaaborato con le grandi leggende della musica come Bo Diddley, Dr. John, Steve Earle, Bruce Springsteen e Sheryl Crow.

Jono ha lavorato molto anche nel mondo del Cinema sia come attore sia come musicista grazie anche alla forte amicizia che lo lega a Kevin Costner e alla stretta parentela coi fratelli Coen (Non è un paese per vecchi, Il Grande Lebowsky). Negli ultimi anni, parallelamente alla sua attività di musicista, ha prodotto i dischi di artisti internazionali come Jaime Michaels, Tao Rodriguez Seeger, The Gang, Barnetti Bros Band e molti altri. Il tour italiano, che lunedì 27 maggio, alle 21.30. toccherà il palco del live club All'1&35circa di Cantù, sarà l’occasione per ascoltare in anteprima le nuove canzoni del prossimo disco che uscirà a inizio 2020 per Appaloosa Records e che vedrà la partecipazione di molti ospiti tra cui James Maddock, Terry Allen, Eliza Gylkison e Jason Crosby.