Jethro Tull, a Lugano in autunno la leggenda del prog inglese

Jethro Tull, autentica leggenda della musica internazionale, in concerto al Palazzo Dei Congressi di Lugano il 26 novembre 2020.

I Jethro Tull sono una delle band più importanti e influenti di tutti i tempi e il loro immenso e variegato catalogo di lavori comprende folk, blues, musica classica ed heavy rock: hanno inciso trenta album in studio e dal vivo, venduto oltre 60 milioni di copie in tutto il mondo e si sono esibiti in oltre tremila concerti in più di 50 Paesi. La band, guidata da Ian Anderson, è stata definita per la prima volta "Progressive Rock Band" nel 1969. Il costante sviluppo della musica di Tull attraverso i concept album dei primi anni '70 ha lasciato il posto a quello che potrebbe essere chiamato "Progressive Folk”. Sin da allora, la musica ha continuato a trarre influenze eclettiche da molteplici generi musicali e, 5 decadi dopo l'Era del Prog, le canzoni di Ian Anderson richiamano ancora oggi la continua tradizione dei Prog Years. Un viaggio incredibile e senza tempo con musiche tratte da Thick as a Brick, A Passion Play, Aqualung, Stand Up e Songs from the Wood. Jethro Tull in concerto: imperdibile.