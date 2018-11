Jesse Malin, un concerto a Cantù da fine del mondo

Grande attesa al live club All’1&35circa per ritorno di Jesse Malin a Cantù lunedì 26 novembre con un pugno di nuove canzoni, quelle dell’ep Meet Me at the End of the World, prodotto dal cantautore Joseph Arthur. «Le canzoni – ricorda Malin - sono state scritte in tour guardando fuori dal finestrino del furgone, guidando in giro per l'America al tempo dell’ascesa di Donald Trump». Nonostante il titolo apocalittico, questo dischetto è solo l'inizio, visto che Malin e Arthur sono al lavoro in studio per un album che uscirà l'anno prossimo.

Pochi nel panorama musicale moderno si sono reinventati come Jesse Malin. Venerato da personaggi iconici come Bruce Springsteen, Joe Strummer, Ryan Adams e Jim Jarmusch, il songwriting di Malin ha cambiato forma nel tempo diventando un marchio di fabbrica soprattutto in concerto. A Cantù lo sanno bene perché ogni live del cantautore newyorkese finisce in una festa dove musicisti e pubblico si fondono dimenticado il distacco tar palco e platea. Per capire che sarà una serata di gioia, una di quelle speciali che sa regalare solo il locale di Carlo Prandini, basta guadare il video della canzone che dà il titolo al già citato Meet Me at the End of the World.