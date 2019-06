Jazz Ascona, oltre 150 concerti in programma sul lago Maggiore

"JazzAscona festeggia quest’anno la 35. edizione, proseguendo sulla via tracciata col progetto The New Orleans Experience–Original Music & Food from Louisiana, frutto di un accordo di collaborazione esclusivo con le autorità della Citta del Delta. Il ricco programma comprende artisti di spicco da New Orleans, oltre 150 concerti, jam session notturne, omaggi a grandi artisti del passato, parate di brassband e altro ancora. E sul lungolago di Ascona – quasi fossimo in riva al Mississippi - si potranno gustare deliziose specialità culinarie dalla Louisiana.

Un’ampia scelta musicale

JazzAscona, dal 20 al 29 giugno, propone una quindicina di concerti al giorno, qui tutto il programma.

Il festival offre un mix musicale unico. Dal New Orleans jazz allo swing, dal blues all’R&B, dal gospel al soul, tutti i generi correlati alla grande tradizione della musica jazz e afroamericana sono rappresentati.

The New Orleans Experience

“The New Orleans Experience – Original Music & Food from Louisiana”. È il marchio di fabbrica del festival. L’idea è di celebrare New Orleans presentandone i musicisti più rappresentativi, offrendo uno sguardo panoramico sulla musica che si suona oggi nella Città del Delta e proponendo al pubblico degustazioni di specialità della saporita cucina della Louisiana.

Una spettacolare location

È un evento principalmente open-air che coinvolge la sera (dalle 18.30 fino all’1.30) lo spettacolare lungolago di Ascona, dove sono situati i quattro palchi principali. Nel corso della giornata (dalle 11 in poi) numerosi concerti chiamati Music Hours si tengono in vari ristoranti e bar di Ascona.

In settimana concerti gratuiti

Dal 2013, i concerti sulla piazza sono gratuiti in settimana, fatta eccezione per la serata prefestiva del 28 giugno. Nel week-end l’accesso ai concerti sul lungolago costa 20 CHF (ribassi per studenti).

In pochi minuti da un concerto all'altro

Ascona è una località turistica rinomata. È una piccola cittadina e con poche eccezioni ci si muove da un concerto all’altro a piedi e in poco tempo.