Vita folle e umanità, James Maddock live a Cantù

Sul palco del live club All'1&35circa di Cantù atteso ritorno di James Maddock, cantautore inglese di base a New York, che il 26 marzo sarà accompagnato in concerto dalla straordinaria chitarra di Alex Valle (Francesco De Gregori), dal basso di Guido Guglielminetti e dalla batteria di Max Malavasi. L'occasione è quella per presentare il recentissimo Another Life Insanity vs. Humanity, un feroce attacco al potere lanciato dal singolo What The Elephants Know. Maddock è un grande interprete, dotato di una voce calda e molto espressiva, che grazie alle sue performance life ha saputo ritagliarsi un pubblico fedele anche in Italia, dove lo abbiamo già visto spesso in compagnia della straordinaria chitarra e del mandolino di David Immerglück, componente storico dei mitici Counting Crows di Adam Duritz.

James Maddock è un artista sensibile, un cantautore sincero, che vale la pena di scoprire anche per il suo stile chitarristico, al quale la vita, dietro una delle sue tante curve cieche, ha riservato anche alcune brutte sorprese. Gli ci sono voluti anni per rivedere la luce, per esorcizzare il suo dolore con le sue belle canzoni: dopo aver esordito a inizio millenio con Songs From Stamford Hill, James è infatti tornato alla musica solo nel 2009 grazie ai brani dell’ottimo Sunrise on Avenue C. A dimostrare il gran momento del musicista, oltre a due dischi live, è seguita anche una ritrovata continuità in studio: Wake Up And Dream, The Green e il già citato nuovo disco che lo ha riportato in tour.