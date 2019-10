A San Fermo musica e sport per tutti, ma proprio per tutti: ecco Infinity Villa Love For Life

Con il patrocinio del Comune di San Fermo della Battaglia, l’associazione no-profit Infinity Sound organizza l’evento “Infinity Village - Love for Life”, un pomeriggio di sport, musica e inclusione. Musica e sport sono due linguaggi universali capaci di arrivare direttamente alle emozioni e parlare al cuore dell’uomo, senza alcuna distinzione.

Nell’incontro con la disabilità tale connubio trova la sua massima espressione e diviene canale privilegiato di comunicazione per chi ha fragilità fisiche, psichiche, intellettive o sensoriali nonché occasione di coesione sociale e crescita comunitaria.



Da queste premesse nasce “Love for Life”, un progetto vitale, dinamico e in continua crescita, espressione del rapporto straordinario che nasce tra la disabilità, le attività artistiche e lo sport. Special guest del pomeriggio i campioni di basket freestyle “Dunking Devils” che animeranno le varie attività in programma con le loro acrobazie.

L’evento organizzato da Infinity Sound è sponsorizzato anche dal gruppo Freudenberg che, nell’ambito di un progetto di responsabilità sociale, grazie alla collaborazione dei propri collaboratori, vuole ricercare opportunità per sostenere progetti orientati al bene comune nei settori dell’educazione e dell'ambiente.

“Siamo orgogliosi di contribuire a questo progetto che ci consente di concretizzare i solidi valori su cui il nostro gruppo si fonda. Essere cittadini responsabili e supportare progetti ed iniziative locali, fornendo un aiuto concreto in termini di impegno sociale, è uno dei nostri principi guida” commenta Federico Pallini, General Manager della sede novedratese del Gruppo Freudenberg.



“Lo spirito di Infinity Sound è quello di costruire e creare infinite possibilità per tutti attraverso musica e sport. Abbiamo trovato questo stesso spirito e questa grande mission anche in un’azienda così importante come Freudenberg e fin da subito i nostri percorsi hanno sfociato in una grande collaborazione” continuano Giulio Maceroni e Alessandro Martire, Presidente e Vice Presidente di Infinity Sound.

L’appuntamento è per sabato 12 ottobre dalle ore 14.30 presso il parco di Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia. L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.