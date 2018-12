Malcom Holcombe, musica nuda da Nashville

Ritorna a Cantù, lunedì 10 dicembre sul palco dello storico e prezioso live club All’1&35circa, Malcolm Holcombe, nuovo evento live "griffato Andrea Parodi. Dopo una manciata di album, tra i quali l’epico Hundred lies, un autentico capolavoro, Holcombe nel 2008 ha pubblicato Gamblin House, un disco nel quale l’artista americano ora residente a Nashville non risparmia critiche al suo paese e dove il tessuto musicale è cucito attorno alle chitarre acustiche, suonate da Holcombe con il suo inconfondibile stile percussivo. Nella sue canzoni e nella sua incredibile voce gutturale, si può sentire l'eco delle Blue Ridge Mountains dove Holcombe è cresciuto, in North Carolina, ma anche quella commistione di strumenti acustici e piccole storie che rendono le sue ballate una porta aperta verso l'America più appartata.

Se il suo lavoro più recente è Pretty Little Troubles, il solitario Holcombe resta uno di quei tesori nascosti che solo gli Stati Uniti sono in grado di generare. "Chi lo ha già visto in concerto - racconta il promoter Parodi - sicuramente ritornerà a sentirlo e chi invece ancora non lo conosce non se lo lasci scappare per nessun motivo, è davvero uno dei più grandi". Un artista vero, con un vissuto che non nasconde nulla e che si speiga solo attraverso la sua musica nuda.