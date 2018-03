Hip Bop Quartet all'Eclettico di Cantù

Eclettico Gézz&Giàzz è la rassegna mensile di musica di qualità promossa da Eclettico: dal vivo le migliori formazioni jazz, bossa, swing e manouche. Il locale offre le sue atmosfere raffinate per trasformarsi in un jazz club moderno dove trovano asilo e possono bere un buon drink musicisti, cantanti e musicofili. Venerdì 23 marzo dalle ore 19 il nuovo appuntamento con i Hip Bop Quartet. L'amore per il jazz anni '50, la vita di tutti i giorni in una città-metropoli: avanti e indietro tra ora e allora, tra America e Europa. Con l'hard bop newyorkese davanti agli occhi e alle orecchie, Hip Bop Quartet si diverte a nuotare nel mare gigantesco del jazz, assorbendo i suoni nervosi e poetici del sound contemporaneo senza abbandonare quel groove che viene da Oltreoceano. Che sia un quadro, e un quadro denso di colori!

Hip Bop Quartet

Davide Intini - sax

Lorenzo Barcella - chitarra

Francesco Marchetti- contrabbasso

Fabio Danusso – batteria



Eclettico è punto di riferimento nel mondo della mixologia classica e molecolare in Brianza. Il locale è specializzato nella realizzazione di cocktail molecolari che vengono sapientemente e accuratamente studiati da un team di professionisti coordinati da Simone Massara. Eclettico si distingue dagli altri locali soprattutto per l’attenzione che dedica ad ogni singolo particolare nei cocktail come nell’ambiente. L’arredamento è curato nei dettagli: mobili di pregio o di recupero si mescolano dando una sensazione di calore e di pienezza. Bere all’eclettico significa vivere una vera e propria esperienza, immersiva e totalizzante.