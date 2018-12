Heart and Soul of Gospel, Natale in musica sul palco del Live Club All'1&35circa

La magia della messa di Natale in musica? Ovviamente sul palco del Live Club All'1&35circa di Cantù con gli Heart and Soul of Gospel feat. Jerome Griffin. Martedì 25 dicembre, alle 22.30, dopo l'abbuffata natalizia, una serata di grande "musica nera" dal South Carolina con:

Jerome J Griffin - voce e basso

Dominique Fitiz- voce

Pearl Griffin - voce

Anthony Thomson - batteria e voce

Andrew Moles - Keyboards

Jesse Robinson - chitarra



Heart and Soul of Gospel è un progetto realizzato nel 2015 da Jerome J Griffin. Jerome è cresciuto nella chiesa battista di Charleston S.C. “The Abundant Life Tabernacle”, figlio dei ministro della chiesa, fin da piccolo è stato circondato da molti cantanti gospel e musicisti che davano vita all’attività religiosa e musicale della parrocchia, col passare del tempo ha sviluppato un grande interesse e amore per altri generi musicali fra i quali Soul, R’n’ B, Reggae e altri diramazioni e stili della musica afroamericana. Giovanissimo ha fatto parte del gruppo gospel Tony Washington Singers con il quale ha partecipato a numerosi tour in Svizzera, Italia, Spagna, Slovenia, Crozia, eccellendo per le indiscusse qualità di cantante e bassista, ma anche come arrangiatore di numerose canzoni del gruppo. Negli ultimi anni si è dedicato a questo nuovo progetto ma anche a una intensa carriera come musicista jazz del rinomato circuito musicale del sud degli Stati Uniti.

Degna di nota anche la carriera personale dei componenti del gruppo, che negli anni hanno collaborato e condiviso il palco con alcuni grandi artisti del calibro di Branford Marsalis e John P Kee. La performance del gruppo, si dimostra un’autentica testimonianza di vibrante e sentita condivisione, di preghiera appassionatamente partecipata. Un perfetto mix di molteplici influenze di Gospel tradizionale, contemporaneo, ed arrangiamenti con deliziose sfumature soul, sapientemente dosati e proposti con energia e grande maestria. Per la prima volta in Europa, portano all’attenzione del pubblico italiano lo spirito originario della musica gospel della loro terra che affonda le radici nella vera e intensa tradizione della musica religiosa afroamericana del sud degli States, una delle più rappresentative e vitali forme artistiche afro/americane, strettamente connessa con la religiosità di questo popolo.

Un concerto che regala la possibilità di vivere un’esperienza “illuminante”, un tuffo in un mondo musicale (e non solo) capace di coinvolgere e trasmettere gioia e piacere ad ogni persona presente.