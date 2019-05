Cantù, All'1&35circa: Graziano Romani in concerto a ruota libera e poi il tuffo blues di Shanna Waterstown

Graziano Romani è un'artista molto amato a Cantù, dove sul palco del live club All'1&35circa ha tenuto molti concerti coinvolgenti. Il suo ritorno è atteso questa sera, alle 21.30. A ruota libera / Freewheeling: the duet album, ventunesimo album di Graziano Romani tra band come Rocking Chairs, Megajam 5 e un lunga carriera solista, viene così descritto dal rocker emiliano, che dopo Vivo/Live e Soul Crusader Again: the songs of Bruce Springsteen arriva alla prova numero tre con l'etichetta Route 61 Music: "Il concept di questo mio album - racconta Romani - ha a che fare con la dualità: le voci che duettano, le due lingue che coesistono - l’italiano e l’inglese e in un caso anche il dialetto reggiano - ed anche l’incontro tra le mie due grandi passioni: la musica e il fumetto. Tutti elementi che ho vissuto, ma mai tutti insieme. A un certo punto ho immaginato un ingranaggio di voci, parole e colpi di matita. Ho cullato l’idea di fare interpretare queste canzoni condivise con colleghi che ammiro ad altrettanti artisti della letteratura disegnata. Vedere la mia musica filtrata oltre che da chi ha cantato o suonato con me, anche dal talento e dalla visione di alcuni geni del fumetto ha sommato felicità alla felicità".

Shanna Waterstown (nella foto in apertira), in concerto a Cantù sabato 18 maggio, alle 21.30, è considerata una delle più interessanti voci blues femminili degli ultimi anni. Nata nel Sud degli Stati Uniti, è cresciuta nelle “churches” della sua città cantando prevalentemente gospel, per poi trasferirsi a New York, poco più che adolescente. In quel nuovo contesto entra a contatto con il jazz e il musical. Queste nuove espressioni musicali uniti ad alcuni fortunati tour ln giro per il mondo con artisti del calibro di Buddy Guy la portano ad avvicinarsi sempre più a Parigi, città che nel giro di pochi anni diventerà la sua nuova sede abitativa. Il suo ultimo lavoro discografico, Inside My Blues, ha incontrato il parere più che favorevole di pubblico ed addetti ai lavori che l’hanno consacrata all’unanimità come la voce più autorevole della nuova scena mondiale.