Gospel, al Teatro Sociale di Como arrivano i Designati dal Signore

Come da tradizione, il Teatro Sociale di Como augura a tutti i suoi spettatori un felice Natale con un concerto gospel. In programma quest’anno, giovedì 19 dicembre alle ore 20.30, un gospel moderno, brillante e originale: quello di Dennis Reed e il suo gruppo God’s Appointed People, i Designati dal Signore.

Partendo dalla musica sacra della tradizione afroamericana, ha introdotto e mescolato sapientemente le sonorità e gli stili più moderni come r'n'b e hip hop creando uno stile tutto suo, nuovo e accattivante e uno spettacolo esplosivo per gioia, forza e ispirazione.

Artista poliedrico e geniale, dotato di un talento immenso sia come pianista che soprattutto come vocalist e leader della gruppo da lui creato GAP (God’s Appointed People) esploso sulla scena musicale con il loro rilascio indipendente “Water Walker” nell'agosto del 2005, Dennis è un pluripremiato cantautore, artista discografico, intrattenitore e CEO di Inspire the Fire Inc., un'organizzazione no-profit che serve centinaia di giovani nelle Carolinas e nelle aree circostanti.

È anche un leader ispiratore, un insegnante e un motivatore incredibile, tanto da essere insignito dal presidente Obama con l’ambito Lifetime Achievement Award. È già un veterano della scena gospel USA e professore aggiunto nel dipartimento di musica presso il Catawba College of North Carolina. Le sue performance negli USA sono ormai numerosissime e seguitissime, nelle quali oltre a dirigere il suo coro musicalmente è anche coreografo e fine ballerino. Il concerto è in collaborazione con La Musica dei Cieli, festival che dal 1996 promuove la conoscenza e il dialogo tra le culture attraverso le molteplici musiche della spiritualità.

Inoltre, l’evento è volto a promuovere le donazioni sul Fondo Sant'Anna. Il "Fondo Sant'Anna" è nato nel 2006 con lo scopo di sostenere finanziariamente e materialmente le strutture del Sant'Anna ed i progetti da queste promossi. Il Fondo è stato costituito presso la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ONLUS, nata con l'intento di aiutare le persone a donare e a partecipare attivamente alla definizione e alla realizzazione del bene comune. La Fondazione fa da ponte fra coloro che vogliono donare a favore di progetti di solidarietà nella provincia di Como e le organizzazioni non profit che, come l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, possono realizzare questi progetti.