Goodfaith Quartet al Grumello per il Festival del Sociale

Secondo ed ultimo appuntamento con la musica jazz, per questa XIII edizione del Festival Como Città della Musica, Note in Villa, con il Goodfaith Quartet (Luigi Bonafede, batteria, pianoforte, Max Carletti, chitarra, Gianluigi Corvaglia, sassofoni, Enrico Perelli, organo Hammond) giovedì 9 maggio, in doppia replica alle 21.00 e alle 22.30, nel Parco di Villa Erba a Cernobbio, nel contesto di Villa Erba Open Air, l’edizione speciale del progetto La Cultura di Villa Erba per l’anno 2020.

Il progetto Goodfaith Quartet nasce dalla passione del pianista/organista Enrico Perelli per le composizioni del suo insegnante (Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria) Luigi Bonafede, pianista, batterista e icona del jazz italiano fin dagli anni Settanta. Il quartetto, completato dal talento esplosivo del chitarrista Max Carletti e dal fraseggio morbido del sassofonista Gianluigi Corvaglia, propone un jazz scoppiettante, che spazia dal 'modale' di McCoy Tyner e lo spiritualismo di Coltrane ai ritmi afrocubani. Il gruppo rivisita, 'colorati' dai caldi toni dell'organo Hammond, i brani scritti da Bonafede: ricchezza armonica, creatività ritmica e forme originali costituiscono la cifra di un musicista che ha fatto la storia del jazz nostrano.