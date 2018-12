Cristiano Godano racconta i Marlene Kuntz sul Lago di Como

Quei meravigliosi anni '90 in cui la musica italiana era in fermento e sembrava riflettere una nuova luce. Palchi spumeggianti calcati da realtà come Marlene Kuntz, La Crus, Ritmo Tribale, Afterhours & Friends. Un decennio che sembra ormai lontanissimo eppure ancora vivo nel ricordo di chi non si è fatto abbagliare dalle "blinking light" di X-Factor. Come all'Acqua Cheta di Tremezzo, dove il pubblico ama quel suono che non si è mai spento e che già altri su quel palco, ad esempio Mauro Ermanno Giovanardi, hanno contribuito a tenere acceso.

Intervistato da Alessio Brunialti, Cristiano Godano, protagonista di quel dorato periodo con i suoi Marlene, sabato 22 dicembre ci racconterà la sua esperienza da uomo e da musicista, accompagnandola con alcuni dei brani più significativi della sua carriera, brani che hanno segnato più di una generazione.