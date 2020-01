Dai diamanti non nasce niente, al Gloria il tributo a De André

Sabato 18 gennaio 2020 dalle 21, va in scena al Gloria di Como, la 14^ edizione del tributo a Fabrizio De André: Dai diamanti non nasce niente. Nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 80° compleanno, Faber è nato a Genova il 18 gennaio del 1940, un omaggio a uno dei più grandi artisti dello scorso secolo.

Quante canzoni si è portata via la sua morte 21 anni fa? Dovrebbe consolarci di avere in tasca Crêuza de mä, Rimini, una vita fatta di canzoni che non moriranno mai? Forse sì, ma nel caso di De André, che se ne è andato a soli 59 anni, resta l’amaro in bocca di non sapere quali frutti ci avrebbe ancora portato l’ultima stagione di un artista che musicalmente non aveva ancora conosciuto l’inverno. Quell’ultimo tour, con i figli Luvi e Cristiano, spezza ancora il cuore. È la miglior cosa che si possa ancora vedere di De André. Altro che fiction. «I grandi artisti come mio padre – mi ha detto recentemente Cristiano De André - sono atemporali, hanno la fortuna di vedere prima le cose, sono in anticipo sul tempo“. Ed è vero, ma succede solo a chi sa interpretare alla perfezione ogni sfumatura del presente. Fino alla fine la sua smisurata preghiera si è rivolta a chi cammina in destinazione ostinata e contraria, a chi ha scelto le cattive strade: “Ricorda Signore questi servi disobbedienti alle leggi del branco, non dimenticare il loro volto, che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti, come una svista, come un'anomalia , come una distrazione, come un dovere”.

