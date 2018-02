Al Gloria tornano i "Risvegli" con la Casa della Musica di Como

Giovedì 1 marzo alle ore 21 inizierà il secondo ciclo musicale "Risvegli" organizzato dall'Arci Xanadù alla Spazio Gloria in collaborazione con la Casa della musica. Il primo concerto sarà dedicato a F. P. Ricci, nell'ambito delle celebrazioni per il bicentenario della morte inaugurate all'Auditorium del Conservatorio lo scorso 7 novembre. Sarà l'occasione per ascoltare le musica di F. P. Ricci, di J. C. Bach e F. Francoeur introdotta dalla voce recitante di Christian Poggioni che ci racconterà alcuni episodi della vita del compositore comasco. La parte musicale sarà eseguita da tra straordinari musicisti: Regina Yugovich (violino), Giulia Gillio Gianetta (violoncello), Nicolò Pellizzari (cembalo).

Il ciclo Risvegli proseguirà con altri tre concerti sempre a marzo.

giovedì 8 marzo, ore 21

Carmen, Mimì e Violetta... le donne nell'opera

Park Ji Eun, Gesua Gallifoco, Sangwon Ahn, Simona Ritoli, soprani

Mirea Marchetto Mollica, mezzosoprano

Mo. Gianni Gambardella, pianoforte

giovedì 15 marzo, ore 21

da Beethoven a Brahms:

il genio tedesco dalla sonata al ciclo romantico

Andrea Chindamo, pianoforte

giovedì 29 marzo, ore 21

Il mondo del tango

Alessandra Gelfini, pianoforte

Mario Mauro, violino

Claudio Saguatti, contrabbasso