Mexicomo, superband al Gloria per il nuovo album di Bocephus King

The Infinite & The Autogrill Vol. 1 è il titolo del nuovo disco del cantautore canadese Bocephus King che sta ultimando proprio in questi giorni in Italia con una super band con tanti assi come Mario Arcari (Ivano Fossati, Fabrizio De Andrè) ai fiati, Alex Kid Gariazzo (Treves Blues Band) alle chitarre e Raffaele Kohler alla tromba. Un disco rock, folk e soul, con una solida produzione e sonorità che spaziano dal primo Van Morrison ai Rolling Stones e con un tributo ai cantautori italiani Fabrzio De Andrè (Creuza de Ma) e Ivan Graziani (Lugano Addio), tradotti in inglese da Bocephus King. Una grande novità è la voce femminile, presente in tutte le canzoni: una sorprendente e giovanissima vocalist di Bergamo, Claudia Buzzetti. Questa incredibile band accompagnerà Bocephus King in un altro live in città prima di fare ritorno in Canada.

Venerdì 13 dicembre allo Spazio Gloria di Como per un concerto di beneficienza finalizzato alla raccolta fondi a favore della ricerca contro la fibrosi cistica (ore 21, ingresso libero con offerta). Oltre a Bocephus King sul palco anche il cantautore canturino Andrea Parodi col nuovo progetto tex-mex Borderlobo in versione full band, il fisarmonicista Flaviano Braga, il ballerino messicano Ollinatl Contreras e lo storyteller Giuseppe Guin

Bocephus King & Borderlobo

Bocephus King - voce e chitarre

Andrea Parodi - voce e chitarre

Alex Kid Gariazzo - chitarre e voce

Raffaele Kohler - tromba

Massimiliano Malavasi - batteria e percussioni

Claudia Buzzetti - voce

Angie - basso

Flaviano Braga - fisarmonica

Mario Arcari - fiati

e con

Ollinatl Contreras - danze

Walter Borella - tamburi

Giuseppe Guinn – narrazione