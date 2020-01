Garbo in concerto con Eugene a L'Officina della Musica

Nuovo appuntamento con la musica rock d'autore in città. In occasione dei 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino, anniversario che si è consumato lo scorso 9 novembre, Garbo è partito con una appendice di sole dieci date che mercoledì 22 gennaio, alle 21, lo riporterà L’Officina della Musica di Como, dove l'artista suonerà brani tratti da A Berlino Va Bene… e Scortati, i primi due storici album di Garbo, datati 1981 e 1982, presenti nella classifica dei dischi fondamentali della musica italiana. In questa occasione l'artista sarà accompagnato da Eugene al pianoforte e alle programmazioni, lo spettacolo sarà arricchito dal racconto di numerosi aneddoti sulla sua lunga esperienza musicale.

Garbo accompagnerà così gli spettatori in un viaggio musicale senza confini. Proprio oggi che l’Europa è impegnata in un percorso di integrazione sempre più difficile. In quest’epoca in cui sembrano tornati di moda gli egoismi nazionalisti, la musica prova ancora una volta a esercitare il suo ruolo fondamentale di unire le persone e gettare le barriere.

Considerato il padre putativo della new wave Italiana, Garbo ha alle spalle 40 anni di ininterrotta carriera, 15 tour, 17 dischi. Lo spettacolo avrà una scenografia minimalista e dedicata al tema, mentre il suono rievocherà quelle atmosfere decadenti, tipiche del clima elettronico e analogico della “nuova onda” mitteleuropea che diede origine ai suoi lavori discografici più importanti.